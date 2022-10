Francamente no sé cómo funciona este país: De la Calle sobre paro judicial

Humberto De la Calle, jefe de la delegación de paz del Gobierno, lamentó que continúe el paro judicial por parte de los trabajadores de la rama y reconoció que ha habido problemas en la administración de justicia. (Lea también: Ha sido extraordinariamente difícil iniciar diálogos con ELN: De la Calle ).

Publicidad

"Tengo una preocupación por el tema de justicia. Un paro de mes y medio de la rama judicial en un país a mí me parece una cosa impensable. Yo francamente no sé cómo funciona este país, y si hay serios deterioros crecientes en el tema de la administración de justicia me parece que ese problema realmente no lo hemos podido resolver", manifestó.

Además, pidió que se hagan los esfuerzos necesarios para levantar el cese de las actividades, ya que es importante tener una justicia eficiente y en funcionamiento para un escenario de posconflicto.

Publicidad

"Tengo que confesar, por haber participado en la elaboración de la constitución del 91, que ciertas fórmulas que adoptamos allí no han funcionado. Creímos que las macanas buenas provenientes de la justicia corregían las manzanas malas provenientes del estamento político y resultó al revés", concluyó.