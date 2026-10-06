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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Golazo de Samuel Velásquez vs. Perú: el lateral abrió el marcador para Colombia

Golazo de Samuel Velásquez vs. Perú: el lateral abrió el marcador para Colombia

El lateral de Atlético Nacional sorprendió a la defensa peruana para poner el primero en el encuentro con un auténtico golazo. El futbolista sigue aprovechando los minutos en la Tricolor.

Gol de Samuel Velásquez con Colombia.jpg
Gol de Samuel Velásquez con Colombia //
Foto: AFP / transmisión
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

El partido apretado entre Colombia y Perú tuvo un héroe inesperado para arreglarle la noche a Néstor Lorenzo. Samuel Velásquez apareció con un potente remate desde fuera del área y, a la primera oportunidad que tuvo, mandó la pelota al fondo de la red para marcar el primer gol del compromiso.

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El lateral de Atlético Nacional sorprendió a toda la defensa peruana, que parecía haber logrado despejar rápidamente la pelota después de una acción de presión de la Tricolor dentro del área. Sin embargo, el balón quedó servido para Velásquez, quien no dudó y sacó un remate de primera, fuerte y preciso, que resultó imposible de detener para Pedro Gallese.

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Vea el gol de Samuel Velásquez vs. Perú

La anotación permitió a Colombia romper el empate en Miami y le dio un nuevo impulso al equipo dirigido por Néstor Lorenzo, en un encuentro que hasta ese momento se había caracterizado por la intensidad y la disputa en el mediocampo.

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Para Velásquez, además, el gol representa otro paso importante en su proceso con la Selección Colombia. El jugador de Atlético Nacional sigue aprovechando los minutos que le ha entregado Lorenzo en estos partidos amistosos, mostrando que puede ser una alternativa para el combinado nacional y buscando mantenerse en el radar de la Tricolor de cara al proceso que conducirá al equipo hacia el Mundial de 2030.

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