Insólito, carrito sacaba a lesionado y terminó atropellando otro jugador: hay video

Un hecho poco común y sorprendente se registró durante un encuentro de la segunda división del fútbol ecuatoriano, cuando un carrito médico que ingresó al terreno de juego para atender a un futbolista lesionado terminó atropellando a otro jugador en plena acción, generando asombro entre aficionados, jugadores y cuerpos técnicos.

El incidente ocurrió durante el compromiso entre Liga de Portoviejo y El Nacional, un partido correspondiente a la competición de ascenso en Ecuador. Las imágenes del momento rápidamente comenzaron a circular en redes sociales debido a lo inusual de la situación.

El accidente que sorprendió a todos

De acuerdo con los reportes del encuentro, el cuerpo médico ingresó al campo de juego a bordo del vehículo de asistencia para atender a un futbolista que presentaba una aparente lesión. Sin embargo, mientras se desplazaba por una de las zonas cercanas a la acción, el carrito terminó impactando al defensor central Jeison Mina, quien se encontraba sobre el terreno de juego.

La escena provocó la inmediata reacción de jugadores y miembros de los cuerpos técnicos, quienes observaron con incredulidad cómo el vehículo médico, que tenía como objetivo brindar asistencia, terminó involucrado en un accidente con otro futbolista.



Tras el impacto, Mina tuvo que ser atendido por los mismos servicios médicos que se encontraban realizando la intervención inicial, en una situación que rápidamente se convirtió en uno de los episodios más llamativos de la jornada deportiva.