Joven de 23 años denuncia paseo millonario en TransMilenio

dentro de la estación de la Carrera 39 y luego lo obligaron a subir a uno de los articulados.

"Se me acerca un muchacho a pedirme plata que no está mal vestido. Me percato que estoy con una persona atrás en la espalda, la otra al lado mío. Y después muestran el arma de fuego que traen con ellos", explicó.

Dijo también que lo obligaron a ir a la estación de la calle 76 y luego a un cajero donde le hicieron retirar los 150 mil pesos que tenía en su cuenta, le robaron el celular y una tarjeta de crédito.

El coronel Jairo Torres Rondón, comandante encargado de la Policía de TransMilenio, insistió que se realizan todas las tareas de investigación y de prevención para evitar que este tipo de hechos se repitan.