Juan David Cabezas se acerca a Millonarios para buscar la titularidad

“He tenido la oportunidad de conversar con el presidente del club y hay que esperar si Millonarios y el Deportivo Cali llegan a un acuerdo para mirar una transferencia definitiva”, comentó el jugador.

Sobre el rendimiento que tuvo en el Once Caldas y su posterior vinculación al Deportivo Cali, se refirió al buen desempeño que tuvo con el entrenador Héctor Cárdenas, pero el cambio de planteamiento lo afectó porque no se pudo adaptar fácilmente.

“Cuando llegué al Cali con el profesor Héctor Cárdenas continué con ese rendimiento, esa continuidad, con una regularidad y la posibilidad de ser un jugador con un comportamiento táctico defensivo, pero ya después llego otro planteamiento”, explicó.

El volante también se refirió al momento que vivió en el cuadro ‘azucarero’ donde empezó como titular y luego aparecía ocasionalmente en los partidos.

“Yo venía con una identidad de juego que me permitía desempeñar ese rol pero no hubo empatía futbolística y no tuve la continuidad que venía adquiriendo en los últimos años”, dijo Cabezas.