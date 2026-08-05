La salud fue el principal imprevisto para los colombianos que viajaron al Mundial

La mayoría de los colombianos que viajaron a Estados Unidos, México y Canadá para asistir al Mundial enfrentaron imprevistos relacionados con su estado de salud, según un informe de Assist Card sobre las asistencias prestadas entre el 1 de junio y el 21 de julio.

De acuerdo con las cifras, el 87 % de las solicitudes de asistencia correspondió a situaciones médicas, mientras que el 13 % restante estuvo relacionado con inconvenientes no médicos, como problemas con el equipaje, retrasos en vuelos o pérdida de documentos.

La atención médica a domicilio fue el servicio más solicitado y representó el 36 % de los casos atendidos. En segundo lugar se ubicaron las emergencias médicas, con el 19 %. El reporte también registró hospitalizaciones, cirugías y repatriaciones sanitarias y funerarias, aunque en menor proporción.

"Los grandes eventos deportivos impulsan los viajes internacionales, pero también evidencian la importancia de estar preparado ante cualquier imprevisto", señaló Hernán González, Country Manager de Assist Card Colombia, al referirse a los resultados del informe.



El documento también indica que cerca del 10 % de los viajeros colombianos requirió más de una asistencia durante su permanencia en Norteamérica, lo que evidencia que algunos incidentes demandaron seguimiento o diferentes tipos de atención.

Entre los inconvenientes no médicos, la localización de equipaje fue la principal causa de solicitud de ayuda, al concentrar el 42 % de los casos. Le siguieron los vuelos demorados o cancelados, con el 33 %, y el robo o extravío de documentos, con el 19 %.

En cuanto a los destinos, Estados Unidos concentró el 65 % de las asistencias brindadas a colombianos, seguido de México, con el 25 %, y Canadá, con el 11 %.

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A nivel regional, Colombia ocupó el cuarto lugar entre los países latinoamericanos cuyos viajeros solicitaron más asistencias durante el Mundial, con el 12 % del total. Argentina encabezó la lista con el 31 %, seguida por Brasil (17 %) y Chile (13 %).

El informe muestra que, además del componente deportivo, los viajes internacionales durante eventos masivos también están marcados por contingencias médicas y logísticas que pueden afectar la experiencia de los viajeros.