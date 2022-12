Lesión de tobillo dejó sin Mundial al chileno Matías Fernández

chilena, Jorge Sampaoli, quien ya sufre la incertidumbre por la recuperación del mediocampista Arturo Vidal.

"Es muy triste, pero sería irresponsable ir al Mundial", dijo Fernández en rueda de prensa en el Complejo Juan Pinto Durán, donde la selección chilena se prepara para acudir a la cita mundialista.

Fernández, quien llegó en las últimas horas a Santiago, sufre una rotura de ligamentos parcial del tobillo derecho que arrastra desde hace varias semanas y deberá ser operado para posteriormente ceñirse a una recuperación de unas seis semanas.

"Nunca pensé que fuera así de grave", dijo el jugador de la Fiorentina de Italia.

"Siempre he tenido una hinchazón en el tobillo, pero ahora me dijeron que era grave, que tenían que operarme, así que he tomado esta decisión de recuperarme y estar al 100%, cuando hay compañeros que están bien y que lo van a hacer bien", explicó.

Fernández, de 28 años, sabía desde hace unos dos meses sobre la lesión que sufría, pero igualmente jugó infiltrado al menos dos partidos en la Serie A de Italia con la 'Fiore', tras lo cual, el cuerpo médico de su equipo le indicó que debía operarse.

'Matigol', elegido en el 2006 el mejor jugador de Sudamérica, iba a disputar su segundo Mundial tras jugar en Sudáfrica-2010 bajo las órdenes del mítico técnico argentino, Marcelo Bielsa.

La baja del volante 'viola' suma otro dolor de cabeza para el técnico de Chile, el argentino Jorge Sampaoli, quien ya vive su propio Vía Crucis por la incertidumbre de si el mediocampista y estrella chilena, Arturo Vidal, podrá recuperarse a tiempo de la operación en la rodilla que se realizó semanas atrás en España.

Fernández era una de las piezas que hubiera podido reemplazar a Vidal ante una posible ausencia del eficiente volante de la Juventus de Italia.

Sumado a las lesiones de Fernández y Vidal, el volante argentino nacionalizado chileno, Pablo Hernández (O'Higgins, Chile), también está lastimado y tampoco se sabe si se recuperará para el Mundial.

Con esto, Sampaoli sólo tiene dos posibilidades seguras para la creación de juego en el mediocampo: Jorge Valdivia (Palmeiras, Brasil) y Felipe Gutiérrez (Twente, Holanda); el resto son mediocampistas de marca (Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Francisco Silva y Carlos Carmona).

Los jugadores Gustavo Canales (Unión Española), Esteban Paredes (Colo Colo), y Enzo Andía (Universidad Católica), fueron los primeros desvinculados de la selección por Sampaoli, quien ahora podría volver a llamar a uno de los tres para suplir a Fernández.

"Dejo atrás la Selección, estoy en Colo Colo y me enfoco en eso. Es difícil que me puedan llamar", dijo Paredes, ante la posibilidad de ser convocado nuevamente.

Ahora son 26 los jugadores que están entrenando en Santiago. Sampaoli tiene hasta el 2 de junio para dar con la lista final de 23 jugadores que viajarán a Brasil.

Chile, que está sembrado en el Grupo B del Mundial junto a la campeona España, el subcampeón Holanda, y Australia, debutará el 13 de junio en la ciudad de Cuiaba ante los oceánicos.

Con AFP.