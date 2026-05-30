Liverpool se cansó de Arne Slot y lo despidió: sin 'Lucho' Díaz, la temporada se fue en picada

La noticia cayó como un verdadero bombazo en el fútbol europeo. El club inglés Liverpool FC confirmó este sábado la salida inmediata del entrenador neerlandés Arne Slot, una decisión que llega apenas un año después de haber conquistado la Premier League y cuando muchos todavía lo consideraban el hombre llamado a liderar la era posterior a Jürgen Klopp.

La dirigencia de Liverpool explicó que la determinación fue tomada tras una revisión interna realizada al finalizar la temporada 2025-2026, en la que el equipo sufrió una fuerte caída en su rendimiento y terminó lejos de las expectativas que había generado tras el título conseguido en la campaña anterior.

Liverpool confirmó la salida de Arne Slot tras una temporada decepcionante

A través de un comunicado oficial, Liverpool informó que Slot dejará su cargo con efecto inmediato y que ya inició el proceso para encontrar a su reemplazo.



La institución destacó el trabajo realizado por el entrenador durante sus dos temporadas en Anfield y recordó que logró llevar al club a conquistar una nueva Premier League. Sin embargo, también reconoció que era necesario realizar cambios para recuperar la competitividad del proyecto deportivo.

La campaña 2025-2026 terminó dejando muchas dudas. Liverpool finalizó en la quinta posición de la liga inglesa, quedó eliminado en varias competencias y cerró el año con números muy inferiores a los registrados durante la temporada del campeonato.

Los números que terminaron sentenciando a Arne Slot en Liverpool

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El balance de la temporada reflejó las dificultades que atravesó el equipo durante gran parte del año.

57 partidos dirigidos

28 victorias

9 empates

20 derrotas

Quinto lugar en la Premier League

Eliminación en cuartos de final de la Champions League

Aunque logró asegurar un cupo para la próxima Championes League, la diferencia de puntos frente al campeón terminó siendo uno de los aspectos más cuestionados por la afición y la dirigencia.

Además, varios medios europeos señalaron que el equipo perdió identidad futbolística y mostró problemas defensivos, físicos y anímicos durante buena parte del curso.

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Luis Díaz y Arne Slot, DT de Liverpool. Foto: @MAXDEPORTES

¿Por qué salió Luis Díaz del Liverpool?

Bajo el liderazgo de Arne Slot, Luis Díaz buscó un salario que se ajustara más a su contribución al equipo; sin embargo, las políticas financieras del Liverpool y la estricta estructura salarial del club impidieron llegar a un acuerdo de renovación. Ante esta situación, y con el fin de no arriesgarse a una salida sin beneficio económico en el futuro, las directivas de Anfield optaron por aceptar la millonaria oferta del Bayern Múnich, permitiendo así que el extremo colombiano diera el salto a la Bundesliga, donde la ha 'rompido' en su primera temporada.

Liverpool ya tiene remplazo para Arne Slot

Tras conocerse la noticia, comenzaron a surgir nombres para ocupar el banquillo de Liverpool. El principal candidato sería el español Andoni Iraola, quien aparece como el favorito de la dirigencia para liderar el nuevo proyecto deportivo.

La salida de Slot marca el final de uno de los procesos más inesperados en el fútbol inglés reciente. Pasó de levantar la Premier League en su primera temporada a ser despedido apenas un año después, en medio de una campaña marcada por los malos resultados y el desgaste interno que terminó inclinando la balanza en Anfield.

