Mascherano señala a Messi como el "comandante" de la selección argentina

El centrocampista Javier Mascherano resaltó hoy la capacidad de liderazgo de su compatriota Lionel Messi y lo definió como el "comandante" del seleccionado argentino.

"Todos sabemos de la capacidad de Leo para conducir un grupo desde su manera de ser. Con él como comandante de un grupo nos ha dado la posibilidad de jugar una final del mundo y una final de Copa América, que no es poco", dijo hoy Mascherano en rueda de prensa, tras dar una charla motivacional ante alrededor de 500 personas.

El jugador del Barcelona fue entrevistado por el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, ante personalidades del deporte, de la política, empleados públicos y alumnos de escuelas primarias, para que contara sus vivencias y diera consejos sobre liderazgo y motivación.

El centrocampista de la Albiceleste resaltó la capacidad de liderazgo de Messi y se calificó como un "afortunado" por "poder estar cerca de alguien extraordinario en lo que hace".

"Cuando uno juega en contra de él en los entrenamientos lo primero que se pasa por la cabeza es no lastimarlo, que no le pase nada. No solamente para beneficio de él sino para el beneficio propio", sostuvo.

Al ser consultado por la oportunidad de gol malograda por el delantero Gonzalo Higuaín en la final del Mundial de Brasil 2014 ante Alemania, Mascherano dijo que "ningún partido se gana o se pierde por una sola jugada o una sola situación".

"Son situaciones que pasan en tres o cuatro segundos. Yo sé que nadie más que Gonzalo quería hacer ese gol, hubiese quedado en la historia de nuestro país y hubiese sido recordado para siempre, pero no se dio", reflexionó.

"En este país dramatizamos en la derrota pero también exageramos en la victoria. Alemania nos ganó en la final del mundo pero no es que se volvieron locos festejando. Festejaron lo que tenían que festejar, pero no es que hicieron algo extraordinario. Eso es parte del crecimiento también", concluyó.

EFE