Me parece que la Unidad Nacional ya no se justifica: Horacio Serpa

“Lo de la Unidad Nacional me parece que ya cumplió su cometido, eso ya no se justifica. Al Partido Liberal le gustará más tener relaciones directas con el Gobierno no a través de la Unidad Nacional ni mucho menos”, señaló.

Agregó que “que se acabe la Unidad Nacional como una especie de entelequia política que junta unos partidos con otros para darle respaldo al Gobierno en la política de paz”.

Por otro lado, destacó que al gabinete hayan entrado otras personas que representan a varias regiones y distintas vertientes políticas.

Sin embargo dijo que hay que hacer más ajustes en temas de salud y de educación.

El Partido Liberal había manifestado su inconformismo por algunas decisiones del presidente Santos al designar nuevos ministros para lo que resta de su mandato y sobre la composición de la terna para el nuevo fiscal general de la Nación donde no fue seleccionado Jorge Fernando Perdomo.

“Las relaciones entre el Gobierno y el partido Liberal deben ser más cercanas, más fluidas. Hay una serie de políticas que deben quedar más definidas en adelante. Pero no tengo ningún problema en lo personal con el presidente Santos”, destacó.

Por otro lado, Serpa dijo que es conveniente que el vicepresidente German Vargas Lleras revele su aspiración a la Presidencia de la República.

“Él es candidato presidencial (Germán Vargas Lleras) y es conveniente para todos que se lance de una vez al agua. ‘Al agua patos. Yo voy a apoyar al candidato del partido Liberal”, indicó.