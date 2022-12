Millonarios y Santa Fe buscan dar golpe de autoridad en el clásico capitalino

Millonarios y Santa Fe se enfrentarán en el partido más destacado de la segunda jornada de la liga colombiana, que se disputa este fin de semana, en la que buscarán dar un golpe de autoridad que les permita desvelar sus cartas como favoritos al título.



El conjunto embajador tratará de revalidar el buen trabajo que hizo en su debut, cuando empató 1-1 en su visita al Independiente Medellín en un encuentro en el que fue superior a su rival y mostró el fútbol que lo llevó a las semifinales del torneo pasado.



Santa Fe, por su parte, intentará mostrar ante su rival de plaza el buen trabajo defensivo que ha caracterizado los tres encuentros dirigidos por el nuevo director técnico, el uruguayo Gregorio Pérez, de los cuales ganó uno y empató dos.



El Junior de Barranquilla visitará a Jaguares de Córdoba, una de las revelaciones de la temporada pasada, con el objetivo de sacar un resultado que le permita consolidarse desde el comienzo de la temporada como líder.



Tras un mal primer semestre en el que fue eliminado de la Copa Libertadores en las rondas preliminares, y no clasificó para las eliminatorias por el Torneo Apertura, Junior goleó en su debut liguero (3-0) a La Equidad y sacó un empate valioso (1-1) en su visita a Deportivo Cali, en el duelo de ida de la segunda fase de la Sudamericana.



Buena parte de su éxito se debe a la llegada de dos fichajes de relumbrón como Teófilo Gutiérrez y Yimmi Chará.



De otro lado, el América de Cali recibirá en el estadio Pascual Guerrero al Deportes Tolima, que contará por primera vez con el centrocampista argentino Mariano Vázquez.



El medio espera tener en el equipo de Ibagué una oportunidad de sobresalir luego de una temporada irregular con el Atlético Nacional.



A su vez, los Diablos rojos de Cali esperan mostrar ante Tolima el rendimiento que les permitió vencer 0-1 al Rionegro Águilas en la jornada inaugural del torneo bajo el liderazgo del centrocampista argentino Darío Bottinelli, quien llegó a Colombia del mexicano Toluca.



Otro de los atractivos de la jornada será el debut como local de Juan Manuel Lillo con Atlético Nacional, que buscará ante el Bucaramanga su primera victoria liguera y mostrar una mejor imagen que la dejada en Bogotá cuando perdió 1-0 con Santa Fe el fin de semana pasado.



El estratega español podrá contar para este encuentro con el central Alexis Henríquez y el lateral Edwin Velasco, quienes no jugaron el primer partido por suspensión.



El Once Caldas, dirigido por el exseleccionador Francisco Maturana, recibirá a Patriotas de Tunja y buscará hacer valer su condición de local para cambiar la pobre imagen que dejó en su visita a Tigres de Bogotá, con el que perdió 1-0.