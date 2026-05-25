No es Rengifo: la joya de Atlético Nacional que llegará al Liverpool de Inglaterra

El gran momento de Atlético Nacional va más allá de llegar a la gran final de la Liga BetPlay, sino que sus futbolistas llaman la atención del mercado internacional y una figura estaría ad-portas de dar el salto hasta la Premier League de Inglaterra, nada más y nada menos que el Liverpool.

Pero no es uno de los titulares con lo que Diego Arias alcanzó la final del FPC, sino en realidad es una ‘joya’ escondida de las inferiores verdolagas: Samuel Martínez, de apenas 17 años, que fue figura en el Sudamericano y se encuentra en el sondeo del técnico antioqueño para hacer el debut con el equipo profesional.

“Liverpool acuerda traspaso para fichar a Samuel Martínez, del Atletico Nacional. ¡Aquí vamos! Acuerdo en marcha para que el talento colombiano, de 17 años, se una en 2027, tan pronto cumpla 18”, anunció el reconocido periodista Fabrizio Romano, quien es conocido por hablar de fichajes y transferencias internacionales.

Foto: Conmebol

Lo negativo de la transferencia, para el cuadro verdolaga, es que solo recibirá un millón de euros por el traspaso y tendrá un porcentaje para una futura venta en caso de que se dé, de acuerdo dio a conocer ‘Anfield Sector’, medio aliado del equipo de Merseyside.



“La transferencia tendrá un valor de alrededor de 1 millón de euros, con el club colombiano reteniendo un porcentaje de cualquier venta futura. Una vez que el mediocampista ofensivo cumpla 18 años, firmará un contrato de cinco años con el Liverpool, que superó la competencia de otros grandes clubes europeos, incluyendo al Barcelona y al Borussia Dortmund”, informaron.

El futbolista podrá unirse a los ‘Reds’ hasta el 2027 y, según rumores, podría entrar al equipo profesional de Atlético Nacional en el segundo semestre de este 2026 y así empezar minutos antes de llegar a las grandes ligas europeas, mientras se adapta y aprende de Diego Arias y su cuerpo técnico.