Oficial: Mario Alberto Yepes es nuevo jugador de San Lorenzo de Almagro

La noticia se confirmó a través de la cuenta oficial de Twitter de San Lorenzo en la que se publicó lo siguiente:

¡Bienvenido, Mario! Yepes se convirtió en nuevo jugador de #SanLorenzo. Bienvenido al Campeón de América.

De esta forma, Yepes podrá estar en el próximo Mundial de Clubes que se disputará en Marruecos y en el que participan los equipos campeones de todas las confederaciones del mundo, siendo uno de los pocos futbolistas en darse el lujo de jugar dos mundiales en un mismo año.

Horas más temprano el presidente de San Lorenzo, Matías Lammens, había hablado en Blog Deportivo anunciando lo cerca que estaban de que se llegara a buen puerto en la negociación.

“Estamos terminando de ajustar unos detalles que tienen que ver sobre todo con la cotización del dólar, unos aspectos de la economía local de Argentina y seguramente en el transcurso de las próximos dos horas estaremos definiendo esos detalles para ya inscribir a Mario y que pueda viajar a Buenos Aires”, dijo.

Lammens además manifestó que “tenemos ya un principio de acuerdo, la dilación en la negociación obedece justamente a cuestiones de la economía Argentina, lo que estamos tratando de resguardar es patrimonialmente a Mario para cuando el termine su contrato y, vuelva a su país de origen, pueda usar el dinero que se ganó con su trabajo”.

Finalmente, en relación al caso de Carlos Valdés, quien no salió de la mejor forma del ‘Ciclón’, el presidente de San Lorenzo expresó que “lo que sucedió con el jugador fue un malentendido, nosotros tenemos una buena imagen de Carlos, creo que es una pena que no haya jugado los últimos cuatro partidos. A mí personalmente me apena que no haya jugado la última etapa con San Lorenzo”.