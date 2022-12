Representante Neftalí Correa denuncia atentado en su contra y pide seguridad

El representante por Nariño, Neftalí Correa, denunció que por falta de protección del Estado su vida corre peligro, luego de que fuera víctima de un atentado el sábado pasado y tenga que movilizarse en un carro convencional a pesar de que ha solicitado un vehículo blindado y el refuerzo de su esquema de seguridad.

Publicidad

“El sábado pasado hubo un intento de homicidio en mi contra con un artefacto explosivo. Gracias a Dios, a tiempo, uno de los policías que está con mi esquema de protección pudo reaccionar y la persona que estaba poniendo el explosivo en ese momento emprendió la huida", señaló.

Aunque el congresista liberal no sabe de dónde provienen las amenazas, lo cierto es que el 24 de febrero, cuando fue víctima de otro atentado, pidió el refuerzo a la Unidad Nacional de Protección que, según advierte, no le ha dado respuesta.

Publicidad

"A la Unidad Nacional de Protección y a la Unidad de Protección de la Policía Nacional pedirles el favor de que no solo me refuercen el esquema a mí, sino que cuando vaya a Bogotá no le retiren el esquema a mi familia: a mi señora y mis hijos que quedan totalmente expuestos ante cualquier situación", agregó.

Publicidad

Este martes, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, alertó por un déficit en la Unidad Nacional de Protección de 70 mil millones de pesos, 30 mil de los cuales se necesitan para garantizar los esquemas de protección en las regiones.