“Si Diego Costa no estuviera en condiciones, no lo convocaríamos”: Del Bosque

de clasificación para la Eurocopa-2016, contra Eslovaquia y Luxemburgo, pese a la preocupación de José Mourinho sobre el estado de forma de su jugador.

"Está jugando todos sus partidos, si pensáramos que no estaba en condiciones de juego que no le hubiéramos convocado", argumentó Del Bosque sobre la inclusión del punta en la lista.

Mourinho, entrenador del Chelsea, avisó del riesgo de lesión que corre su máximo goleador, que arrastra molestias en la parte posterior de un muslo desde hace algunas semanas, si fuerza demasiado.

"No tengo nada que decir. No es una sorpresa. Es algo que me imaginaba que iba a pasar", afirmó Mourinho en rueda de prensa este viernes.

El técnico portugués ha insistido que Costa solo puede jugar un partido a la semana.

"Creo que es demasiado que juegue tres partidos por semana. Pero, lo va a hacer. Lo que pase durante los 15 días que esté con España no está bajo mi control", se lamentó el entrenador del Chelsea.

Del Bosque también contará a dos novatos en su lista de 23 hombres, el lateral izquierdo del Bayern Múnich Juan Bernat y el delantero del Valencia Rodrigo.

"El rendimiento de Rodrigo y Bernat es bueno. Deben ser jugadores que estén muchos años en la selección", aseguró el seleccionador.

El entrenador está intentando rejuvenecer un equipo nacional tras el desastre vivido en el Mundial de Brasil, al que acudieron como defensores del título pero del que fueron eliminados en la primera ronda.

España ganó el Mundial-2010 y las Eurocopas de 2008 y 2012. Pero, el mismo núcleo de jugadores fueron superados por Holanda (5-1) y Chile (2-0) en los dos primeros partidos de la cita brasileña.

Del Bosque volvió a llamar al defensa del Barcelona Gerard Piqué, que se perdió por lesión la última convocatoria, en la que la selección perdió contra Francia en un amistoso y ganó a Macedonia en el primer partido clasificatorio para la próxima Eurocopa.

España visitará a Eslovaquia el 9 de octubre y a Luxemburgo tres días más tarde.

"No se gana fácil a nadie. Eslovaquia y Luxemburgo son selecciones con mucha estabilidad", avisó Del Bosque.

Convocatoria de España:

Porteros: Iker Casillas (Real Madrid), David de Gea (Manchester United/ENG), Kiko Casilla (Espanyol)

Defensas: Raúl Albiol (Nápoles/ITA), César Azpilicueta (Chelsea/ENG), Gerard Piqué (Barcelona), Jordi Alba (Barcelona), Juanfran Torres (Atlético Madrid), Dani Carvajal (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Juan Bernat (Bayern Múnich/GER)

Centrocampistas: Raúl García (Atlético Madrid), Koke Resurrección (Atlético de Madrid), Cesc Fábregas (Chelsea/ENG), Ander Iturraspe (Athletic Bilbao), Sergio Busquets (Barcelona), Andrés Iniesta (Barcelona), David Silva (Manchester City/ENG), Santi Cazorla (Arsenal/ENG)

Delanteros: Paco Alcácer (Valencia), Rodrigo (Valencia), Pedro Rodríguez (Barcelona), Diego Costa (Chelsea/ENG)

Con AFP