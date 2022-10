Si se firma un acuerdo con las Farc, ellos deben entregar armas: general Mora

El general en retiro Jorge Enrique Mora, uno de los integrantes del equipo negociador del Gobierno en La Habana, aseguró que la guerrilla de las Farc deben desaparecer tras la firma de un acuerdo de paz.

"Las Farc tienen que entregar armas como ha pasado en todos los procesos que han ocurrido en Colombia, si se llega a firmar un acuerdo tienen que renunciar a su doctrina, al empleo de todas las formas de lucha", dijo el uniformado.

"Sería totalmente inconveniente un cese al fuego bilateral. Queremos llegar al cese al fuego y de hostilidades una vez firmemos el acuerdo", agregó.

Entre tanto, el general (r) Manuel José Bonett lanzó duras críticas contra el proceso de paz.

"Me refiero a que el país se ha polarizado en muchos aspectos en contra del proceso de paz por lo que dicen los guerrilleros allá en La Habana, no entregáremos las armas, no pagaremos un día de cárcel, vamos a mandar en este país (…) un sector de la población toma esas declaraciones irresponsables porque son delincuentes, lo que ellos digan no tiene mucho peso porque son delincuentes", expresó Bonett.