Tintori buscará los votos de Leopoldo López para derrotar a Maduro en las urnas

Lilian Tintori, esposa del condenado Leopoldo López, leyó un mensaje que escribió su esposo horas después de ser trasladado a la prisión de Ramo Verde, lugar donde pagará una pena de 13 años y 9 meses de cárcel.

Publicidad

"Hace más de un año cuando supe que la elite corrupta que gobierna Venezuela había ordenado meterme preso para que yo abandonara al país, no dudé en dar un paso al frente y enfrentar el juicio infame (…) Tomé la decisión plenamente consciente de cuáles eran las consecuencias", leyó Tintori en nombre de su esposo.

“Fui por la infamia y la mentira de una elite que no tiene escrúpulos para defender sus groseros privilegios", agregó.

Publicidad

Luego de concluir la lectura del mensaje, Tintori aseguró que las condiciones en las que tienen a Leopoldó López son infrahumanas y fue vehemente al anunciar que recorrerá el país en busca del voto de la unidad en las elecciones del próximo 6 de diciembre.

Publicidad

"Hoy entré a la cárcel de Ramo Verde. Leopoldo está en una torre de cuatro pisos, solo. Aislado en solitario. Anoche lo metieron en una celda 2x2, sin luz. Con todas sus pertenencias en el piso. La torre de la dictadura de Maduro, así la voy a llamar de hoy en adelante. Lo abracé muy fuerte, con el orgullo más grande que pude sentir en mi vida. Me miró y dijo: 'Seguimos con más fuerza. Estamos con la gente, la razón y la justicia'", concluyó.

El dirigente opositor venezolano Leopoldo López, condenado a más de 13 años de prisión, convocó a través de una carta leída por su mujer Lilian Tintori a una manifestación "bajo estricta disciplina no violenta" de toda la oposición venezolana agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Publicidad

"Que ese sábado se convierta en el inicio del camino que abrirá las puertas del cambio el 6 de diciembre", afirmó López en la carta leída por su esposa en la plaza José Martí de Chacao, en el este de la capital, donde fue detenido hace más de año y medio.

Publicidad

Tintori visitó a López en la cárcel militar de Ramo Verde, donde lleva recluido desde febrero de 2014 y en la que debe cumplir la pena a la que le condenó ayer un tribunal de Caracas.

"Me lo encontré de frente, nos abrazamos muy fuerte con el amor más grande, me miró a los ojos y me dijo: seguimos con más fuerza, nadie nos detiene, estamos con la gente, con la razón y la justicia", indicó.

Publicidad

En la carta, que entregó López a Tintori después de conocer la sentencia, el opositor dirige un mensaje a sus hijos: "van a escuchar de la boca de algunos que su papi es culpable, que estará preso por muchos años más, no es cierto, hoy su papá es más libre que nunca, mi alma, mis ideas, mi amor por ustedes vuela alto, vuela muy alto en el cielo de nuestra hermosa Venezuela, estoy aquí y no me iré a ningún lado".

Publicidad

"No podrán separarnos, les prometo que muy pronto todos juntos viviremos en la mejor Venezuela, donde reiremos, jugaremos y cantaremos sin sentir miedo", escribió el fundador del partido Voluntad Popular (VP).

"Yo no espero que mis cadenas sean removidas por la dictadura, por eso los convoco desde hoy, con mis hermanos de la unidad, a que salgamos el 19 de septiembre a construir nuestra victoria, a tomar las calles en paz y democracia, bajo estricta disciplina no violenta, vestidos de blanco junto a nuestros candidatos de la unidad", proclamó.

Publicidad

El opositor instó a sus partidarios a salir el 6 de diciembre, fecha de las elecciones parlamentarias, "con toda nuestra fuerza a votar a defender en todos y cada uno de los centros electorales, en la propia calle, la voluntad de cambio que de manera arrolladora la inmensa mayoría de los venezolanos vamos a expresar en las urnas".

Publicidad

Asimismo, dijo que "en estos momentos difíciles" quería recordar al luchador por los derechos de los afroamericanos Martin Luther King: "si no puedes volar, corre, si no puedes correr, camina, si no puedes caminar, arrástrate, pero hagas lo que hagas, tienes que seguir hacia adelante. Venezuela saldrá hacia adelante".

Con EFE