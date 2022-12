Un Brasil contundente goleó 4-1 a Camerún en el cierre de actividades del grupo

a Camerún por 4-1 en Brasilia.

El centésimo partido de la selección sirvió para que el 'garoto' de 22 años marcara también el centésimo gol del torneo -y también el 102-, y para que Fred, apagado desde el debut, volviera a hacer lo que mejor hace: anotar.

Neymar, ahora líder en la tabla de goleadores (4), marcó a los 17 y 35, Fred a los 49, y Fernandinho a los 84. Joel Matip llegó a colocar el empate en la pizarra a los 26, pero poco más pudo hacer Camerún, ya eliminada del Mundial.

¿Despertó Brasil? Camerún no es el termómetro ideal para determinar si ese equipo compacto y poderoso que ganó la Copa Confederaciones está de vuelta. En todo caso, los casi 70.000 espectadores que tiñeron de amarillo las sillas rojas del Mané Garrincha de Brasilia gozaron cada minuto del espectáculo.

En los octavos de final enfrentará a Chile, que perdió más temprano (2-0) ante Holanda, un equipo que el propio seleccionador Luiz Felipe Scolari dice que es de temer. El 28 de junio se miden en el Mineirao de Belo Horizonte (sudeste).

Brasil no abandonó su esquema táctico de atacar desde el primer segundo, presionando con fuerza por un gol temprano. Los africanos, que no contaban con su capitán Samuel Eto'o en campo, no tocaron el balón durante los primeros 10 minutos y apelaron a las faltas. Después bajó un poco los brazos y dejó equilibrar un poco las acciones.

Scolari salió con esos 11 que ganaron la Confederaciones y que chocaron con Croacia.

El gol de Fred fue un destello, una muestra de su poder cuando toca el balón. Hasta el gol, un remate desde fuera del área y una pelota que no pudo rematar en el área habían sido sus escasos chances en el partido. De hecho, durante todo el primer tiempo estuvo desaparecido.

Pero el gol llegó, fue igual que en la Copa Confederaciones: marcó su primer gol en el tercer partido y terminó artillero del torneo.

Neymar salió al campo con hambre de gol. No haber marcado contra México, que supo defenderlo bien y asfixiar los laterales, lo dejaba en deuda con la 'torcida'. Y les regaló dos.

Pero demostró además que tiene todo el derecho a ponerse la poderosa '10' de Brasil. El atacante aparecía por todos los lados, mostrando esa técnica insolente que deja a todos boquiabiertos con pases precisos, sombreritos, dribles y claro, goles.

El primero llegó con un centro preciso de Luiz Gustavo, tras robo de balón a Nyom, que el 'garoto' del Barça remató con poder en la puerta del área. Fue Nyom quien empujó a Neymar en la línea de fondo y se fue sin tarjetas.

Antes del segundo, otro misil de Neymar fue defendido bien por el portero Itandje por puro reflejo con los puños.

Y ahí vino el empate de Matip, que remató un centro de Nyom, el mismo que perdió el balón para Luiz Gustavo, tras ganarle en velocidad a Dani Alves.

El 2-1 comenzó un pase largo de Marcelo. Neymar pasó por N'Koulou y remató al palo derecho del portero.

"Neymar, Neymar", coreó el público, que buscando nuevos cánticos, trato de bajarle la moral al portero oponente, pero no caló.

El gol de Fred vino con un centro preciso de David Luiz, que sigue sin goles con la selección, pero con defensas fantásticas. Fred cabeceó firme a la red y vino la celebración más que merecida.

Fernandinho, que entró por el aún apagado Paulinho en el segundo tiempo, marcó el último de Brasil, en una triangulación con Oscar y Fred.

Una goleada con la que se levanta Brasil. Pero es Camerún, que se va del torneo sin victorias y sumergido en una severa crisis interna. Chile será el verdadero test para el gigante anfitrión.

EFE.