Uno siempre quiere más: Keylor Navas

El portero costarricense Keylor Navas buscará mostrar este viernes con la selección ‘tica’ ante Paraguay, el nivel que lo catapultó la presente temporada hasta el Real Madrid, donde no ha tenido los minutos que desea.

Publicidad

Tras el brillante Mundial de Brasil 2014, en el que Costa Rica llegó hasta los cuartos de final por primera vez, con Navas como figura, el guardameta fichó por el Real Madrid pero ha tenido poca participación.

Este mismo viernes Navas será titular con su selección, como lo fue toda la eliminatoria y en el mundial, asediado en las horas previas por las preguntas de la prensa sobre su situación en el Real Madrid y el sentimiento que le genera ser el suplente de Iker Casillas.

Publicidad

"Estoy muy tranquilo, es cierto que uno quiere más. No soy conformista y tampoco me rindo fácil. La situación no es como uno quiere, pero ahí es donde tengo que sacar lo mejor de mí y ser más fuerte", expresó Navas a los periodistas en Costa Rica.

Publicidad

El guardameta recordó que no es la primera vez que se encuentra en la situación de ser suplente, ya que vio desde el banquillo la temporada 2012-2013 en el Levante cuando el estelar era el uruguayo Gustavo Munúa, por lo que Navas afirma estar "tranquilo".

"Para mí es un privilegio estar en el Real Madrid y trato de demostrar día a día porqué me contrataron", expresó.

Publicidad

Para el partido de hoy ante Paraguay, que se jugará a las 20.00 horas locales (02.00 GMT del mañana), Costa Rica expondrá un invicto de 12 partidos, la mayor racha vigente a nivel mundial y que incluye los cinco partidos de Brasil 2014.

Publicidad

Para los ticos el compromiso de hoy representa el regreso a casa tras un año de no jugar en el Estadio Nacional y un partido de preparación para la Copa Oro de la Concacaf.

EFE.

Publicidad

Escuche esta y otras frases del mundo deportivo en este audio.