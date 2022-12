Uribe no respondió ningún cuestionamiento que hice: Iván Cepeda

comportamiento del ahora congresista del Centro Democrático fue impresentable e irrespetuoso. Además, señaló que Uribe no respondió a ninguno de sus cuestionamientos. (Lea también: Las pruebas de Iván Cepeda que vincularían a Álvaro Uribe con ‘paras’ y ‘narcos’ )

"Mintió cuando dijo que él no tenía ningún poder de vigilancia sobre las Convivir, no hizo ninguna mención a la relación de su hermano con los Cifuentes Villa en términos comerciales, no hizo ninguna referencia a lo que señaló sobre más de 24 testimonios que hay en su contra, con relación a sus vínculos, con paramilitares y narcotraficantes", dijo.

El senador del Polo Democrático señaló que todo el discurso de Uribe estuvo basado en falacias con convicción.

"Señalar que uno recibe dineros de una narcotraficante y paramilitar como la señora Enilce López y decir que eso no tiene ningún problema porque nunca se ha negado, es crear una especie de modalidad que se podría llamar el 'delinquir de manera transparente”, dijo Cepeda.

Por último, manifestó que Cepeda señaló que el expresidente le tiró al Congreso la puerta en la cara al abandonar antes de que se terminara la sesión.