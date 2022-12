‘Viajero frecuente’, la apuesta musical de Ricardo Montaner

su vida personal.

“Estaba viviendo una época donde me la pasaba en aviones, cuando le puse el nombre al disco, lo hice sin haber escrito ni una sola canción. Este trabajo es el reflejo de lo que está pasando en mi vida”, explicó Montaner.

En cuanto al contenido musical, Ricardo aseguró que “el 95 por ciento del disco son baladas, no estamos para estar experimentando y durante la mayoría de mi carrera me incliné por este género”.

Sobre sus comienzos, el artista sorprendió asegurando que el romanticismo no era algo muy común en sus canciones. “Comencé siendo baterista en una banda de rock, yo me consideraba metalero y escuchaba este tipo de música pero cuando llegué a Maracaibo, me dejé influenciar de las baladas”.