Vicente Del Bosque fue ratificado como entrenador de la selección española

El seleccionador de fútbol español, Vicente del Bosque , confirmó este jueves que seguirá al frente de la Roja, pese a la eliminación en primera ronda del Mundial de Brasil de la campeona del mundo de Sudáfrica-2010.

"He estado en contacto tanto con el presidente (Ángel María Villar) como el secretario general (Jorge Pérez) nuestro y creo que es una federación estable y en la balanza ha pesado más los seis años que llevamos que los dos partidos últimos que nos apartaron del Mundial", explicó Del Bosque durante una visita al campus de fútbol que lleva su nombre en Salamanca (norte).

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) "está en un periodo de fortaleza. Han valorado mi trabajo. Nos encontramos con fuerza y vamos a seguir con nuestro trabajo, igual que siempre", añadió el seleccionador español, que tiene contrato hasta la Eurocopa de 2016 en Francia.

Del Bosque cierra así el debate abierto tras la prematura eliminación de España en primera ronda del Mundial de Brasil al caer 5-1 ante Holanda y 2-0 ante Chile.

"Buscaremos la mejor decisión para nuestro fútbol, sin dramas y con sensatez", había afirmado el seleccionador español el pasado 23 de junio, tras el partido contra Australia (victoria 3-0) que cerró la participación de España en el Mundial.

"Si fuera un estorbo me iré, quiero estar a gusto, que la federación esté a gusto y que yo esté cómodo. Si tenemos que seguir seguiremos y si no, no hay ningún problema. Veremos lo que es mejor para el futuro", había afirmado también tras la eliminación del torneo brasileño, el hombre que llevó a España a ganar el Mundial de Sudáfrica y la Eurocopa de 2012.

Con AFP.