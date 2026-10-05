¿Vuelve Cristiano Ronaldo a Portugal? La respuesta de Jorge Jesus sobre el futuro de CR7

La Selección de Portugal vive un completo caos extrafutbolístico desde la semana pasada tras la salida inesperada de Cristiano Ronaldo, la estrella del equipo, quien abandonó la concentración por desencuentros con el entrenador Jorge Jesus, luego de ir al banco de suplentes en un partido de la Liga de Naciones y en el que no sumó minutos, a pesar de haber calentado durante más de media hora.

La situación generó una ola de críticas tanto para el entrenador luso como para los dirigentes de la selección lusitana, así como contra otros referentes del seleccionado portugués.

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Tras la crisis por el manejo de la situación, el seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, dejó abierta la puerta a un eventual regreso de Cristiano Ronaldo a la Seleçao al afirmar que "Si Cristiano quiere, volverá", tras la victoria 2-1 sobre Noruega que selló la clasificación lusa a los cuartos de final de la Liga de Naciones.

"Para la próxima ventana internacional será convocado (...) Podemos hablar antes de la próxima convocatoria, pero Cris es quien va a decidir", añadió el técnico en la conferencia de prensa posterior al duelo contra Noruega.



El astro luso no estuvo presente en el encuentro tras abandonar la concentración de Portugal en medio de desavenencias con Jorge Jesus.

"Para mí nunca hubo caso", consideró el seleccionador luso, que explicó cómo estalló el asunto después de que Cristiano calentara media hora y después no saliera contra Noruega el domingo pasado.

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"¿Cuántos jugadores hoy calentaron y no entraron? ¿Cuántos? ¿Va a haber algún problema? No", dijo Jorge Jesus.

"Con Cris es diferente, el símbolo que es hizo que fuera diferente, pero eso, para mí, no fue un problema. Por eso digo: si Cris quiere, si está jugando en el Al-Nassr, en la próxima convocatoria estará dentro", añadió.

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Jorge Jesus insistió en que se sobredimensionó el hecho de que no saliera a jugar después de calentar en el segundo partido de esta ventana en Oslo.

"Él es una referencia mundial", insistió Jorge Jesus, quien dejó en manos del astro luso la decisión de seguir o no en la selección.

"Él es quien va a decidir porque fue así como hablamos los dos. Yo le dije: 'Yo te necesito'", en esta primera convocatoria tras asumir el cargo.

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"Te necesito, necesito que estés cerca de mí, jugando o sin jugar", y ahora digo lo mismo", explicó Jorge Jesus.