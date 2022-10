Ya no será obligatoria la libreta militar para graduarse de la universidad

Dentro de la prórroga de la ley 418, también fue aprobado un artículo con el que se busca que no sea requisito, ni de carácter obligatorio, la libreta militar para poder graduarse de la universidad.

La representante a la Cámara de la Alianza Verde Angélica Lozano aseguró que con esto se abre la posibilidad de que los hombres se puedan graduar en la educación superior sin necesidad de presentar de este documento.

“Hoy hay una injusticia con los hombres porque no pueden graduarse sin libreta militar. Muchos colombianos que con esfuerzo y trabajo terminan materias y no logran el grado. Son muchos jóvenes que enfrentan a esta injusticia, postergan, aplazan y muchas veces no se gradúan”, dijo la congresista.

Dentro este artículo, aprobado por los integrantes de las comisiones primera de Senado y Cámara, se contempla que aquellos jóvenes que decidan aplazar el servicio militar mientras estudien tienen derecho.

De acuerdo al proyecto, cuando terminen a retomar esa voluntad si lo deseen sin que esto les impida el grado.

