Zidane borró de nuevo a James en empate de Real Madrid ante Atlético

El Real Madrid (1º) empató (1-1) en el Santiago Bernabéu ante el Atlético de Madrid (3º), este sábado en la 31ª jornada del campeonato español, ofreciendo así la posibilidad al Barcelona (2º) de igualarlo con 72 puntos en la cabeza de la tabla.



Los azulgranas alcanzarían a los blancos, que cuentan con un partido menos (ante el Celta, aplazado por el mal tiempo), si ganan en el último duelo de este sábado al Málaga (15º) en la ciudad andaluza.



En el Bernabéu, tras una primera parte de tanteo, el Real Madrid se adelantó gracias a un cabezazo del portugués Pepe (52), pero los rojiblancos igualaron con un disparo del francés Antoine Griezmann (85).



En la primera mitad ambos equipos jugaron a defenderse antes que a atacar. Con este panorama casi no se registraron ocasiones.



En el equipo blanco la mejor aproximación la culminó el portugués Cristiano Ronaldo (30) con un disparo potente tras un pase del croata Luka Modric, pero el montenegrino Stefan Savic salvó milagrosamente de cabeza en la línea de gol.



Por los rojiblancos fue Saúl (4) el que cabeceó una falta sacada por Koke pero su remate se marchó cerca de uno de los postes.



El paisaje cambió tras pasar por los vestuarios. En una de las primeras acciones el brasileño Marcelo centró desde la izquierda y Ronaldo ganó el salto al uruguayo Diego Godín para cabecear demasiado desviado.



La defensa del Atlético parecía desubicada y el propio Ronaldo la volvió a tocar con la cabeza a continuación para dejar solo al francés Karim Benzema, que disparó a la cara del arquero esloveno Jan Oblak.



A la tercera llegó la vencida. El central Pepe, titular por la lesión del francés Raphael Varane, acertó a cabecear una falta lanzada por el alemán Toni Kroos después de que Savic no llegara a despejar.



Unos minutos después Pepe tuvo que ser sustituido tras recibir una patada en el pecho de su compañero Kroos. Se llevó una gran ovación y Nacho entró en su lugar.



El Atlético comenzó a ganar metros en la parte final del partido. En el 74 Griezmann conectó una chilena a la que el costarricense Keylor Navas respondió con una estirada. El árbitro invalidó la espectacular acción por fuera de juego.



A pesar de que el Real Madrid era superior, el Atlético seguía vivo. Diez minutos después no falló el francés, que aprovechó un milimetrado pase al hueco del argentino Ángel Correa para batir a Navas en su salida desesperada. Fue el sexto gol en las últimas siete jornadas de la estrella rojiblanca.



Además, en el otro partido disputado este sábado, un gol del argentino Pablo Piatti dio la victoria al Espanyol (9º) frente al Alavés (11º).



El Villarreal, quinto clasificado, derrotó el viernes por 3-1 al Athletic de Bilbao, sexto, en un duelo directo entre dos equipos que buscan participar en la próxima Europa League.