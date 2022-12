Juan Carlos Henao: la leyenda del Once Caldas se retira

Publicidad

El arquero campeón de América con el Once Caldas, Juan Carlos Henao, anunció hace pocos días que dejará las canchas para tomar nuevos rumbos profesionales ligados al deporte y al 'blanco blanco', equipo con el que tocó la gloria en 2004.

“La verdad me levanto con muchas más ganas, físicamente me da para seguir, pero llega un momento en el que la familia influye en la decisión y es hora de buscar otras opciones, otros campos y permitir a los que vienen atrás empujando aprovechen la oportunidad”, dijo el mejor arquero de América en 2004.

Henao, recordado por esa impecable Copa libertadores en la que vencieron en la final al encopetado Boca Juniors, asegura que aunque hay partidos que quedan guardado en la memoria, el del título continental es el que más recuerda.

“Hay partidos inolvidables, traer uno a colación es muy difícil, pero siempre recuerdo el del título donde es el trabajo de todo un año, hay partidos que uno siempre lleva ahí, uno en especial sería difícil”, señaló.

Sobre su futuro, indicó que las directivas del Once Caldas le han ofrecido seguir como entrenador de arquero y pasar a hacer parte del cuerpo técnico, algo que según él, habla muy bien de la relación con el equipo y del agradecimiento mutuo que hay entre ellos.

“La idea mía era terminar el contrato con el once a fin de año, pero los hinchas y mucha gente cercana al fútbol me convencieron de hacer un partido de despedida, me dijeron que había dejado huella en el fútbol colombiano e internacional y será el 3 de enero en el marco de la Feria de Manizales”, concluyó.