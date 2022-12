La dolorosa confesión de Abidal sobre su recuperación cuando tenía cáncer

La confesión que hizo Eric Abidal en una entrevista concedida al Canal + de Francia ha hecho eco en varios medios de comunicación. El francés manifestó, que cuando se encontraba en el proceso de recuperación por su cáncer, solía enviar fotos a sus compañeros del Barcelona, pero en una oportunidad Messi le pidió que lo dejara de hacer, pues les “hacía daño”.

“Hay algunos que me vieron muy delgado. Les hice un vídeo a los jugadores antes de un partido para animarles. ¿Sabes que me dijo Messi? 'No nos envíes más cosas así, que nos hace daño'. Yo no lo veía, yo me veía bien y les decía "chicos, ánimos", pero ellos me dijeron que me vieron como un cadáver y esto les dejó hecho polvos", expresó en la entrevista.

Sin embargo, en redes sociales han sido muy críticos con el enfoque que realizó el programa español El Chiringuito sobre estas declaraciones, pues consideran que se sacó de contexto al jugador argentino y lo que quiso expresar, en realidad, es que lo afectaba verlo así.

Abidal padeció de cáncer de hígado en 2011, enfermedad que lo obligó a pelear por su vida con un tratamiento invasivo.