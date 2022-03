LeBron James se convirtió en el segundo máximo anotador de la historia de la NBA

LeBron James se convirtió este sábado en el segundo máximo anotador en la historia de la NBA en temporada regular en una breve jornada en la que los Dallas Mavericks de Luka Doncic tropezaron ante los Charlotte Hornets mientras que los Minnesota Timberwolves arrasaron a los Milwaukee Bucks.

WIZARDS 129 - LAKERS 117

LeBron James (36.937 puntos en total) superó a Karl Malone (36.928 puntos) como el segundo mayor anotador de la historia de la NBA, una clasificación en la que "King James" ya solo tiene por delante a Kareem Abdul-Jabbar (38.387 puntos).

El pasado 12 de febrero, LeBron se convirtió máximo anotador de la historia de la NBA si se suman los puntos conseguidos en temporada regular con los de los partidos de playoff, pero el registro oficial de la NBA tiene en cuenta solo los partidos de campaña regular.

Al margen de los impresionantes récords de LeBron a sus 37 años, los Lakers cayeron ante los Wizards en un partido que ganaban por 15 puntos en el tercer cuarto.

Kristaps Porzingis (27 puntos, 16 de ellos en el último cuarto) fue clave en la remontada de unos Wizards que hicieron inútiles los 38 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias de LeBron.

El brasileño Raul Neto jugó 18 minutos con los Wizards en los que sumó 5 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias.

HORNETS 129 - MAVERICKS 108

Los 37 puntos de Luka Doncic, que no jugó el último cuarto porque el resultado ya estaba decidido, no fueron suficientes para que los Dallas Mavericks salieran de Charlotte con una victoria.

Por los Hornets, que metieron 20 de 42 en triples, siete jugadores anotaron más de 10 puntos con Miles Bridges (23 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias), PJ Washington (21 puntos y 3 rebotes) y Terry Rozier (18 puntos, 6 asistencias y 6 rebotes) como principales referentes.

TIMBERWOLVES 138 - BUCKS 119

El dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns sumó 25 puntos y 9 rebotes en la rotunda victoria de los Minnesota Timberwolves, con cuatro victorias seguidas y uno de los equipos de moda en la liga, sobre unos Milwaukee Bucks en los que no jugó Giannis Antetokounmpo por molestias en una rodilla.

Pat Connaughton, Brook Lopez y Khris Middleton aportaron cada uno 15 puntos para unos Bucks en los que el congoleño-español Serge Ibaka jugó 21 minutos y logró 5 puntos y 5 rebotes.

Patrick Beverley (Wolves) y George Hill (Bucks) fueron expulsados en el primer cuarto por una bronca que comenzó con un roce entre Serge Ibaka y Taurean Prince.

CAVALIERS 113 - PISTONS 109

Los Detroit Pistons ganaban de 12 puntos en el tercer cuarto y contaron con un Jerami Grant sensacional (40 puntos), pero finalmente se dejaron remontar el partido ante los Cleveland Cavaliers.

Darius Garland (24 puntos y 12 asistencias) fue el líder de unos Cavaliers que llevan dos victorias seguidas y que tratan de asegurar la sexta plaza del Este, la última de acceso directo a los playoffs.

