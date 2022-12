Millonarios no me ha cumplido lo que me prometió: Andrés ‘Manga’ Escobar

Según Manga, su paso por Atlético Nacional y su llegada a Millonarios lo obligaron a rebajar su salario, sin embargo, cuando firmó con el cuadro ‘embajador’ los directivos le prometieron que según su rendimiento le mejorarían el contrato.

Publicidad

"Millonarios me ofreció el mismo contrato del año pasado, pero yo tenía otras cosas en mi cabeza, tenía la ilusión de llegar a un buen acuerdo, en Nacional ganaba 11 pesos, en Millonarios ganaba 4 pesos, era consciente de lo que estaba pasando porque no tuve un buen año en Nacional y tenía que agachar la cabeza y empezar de ceros”, dijo Manga en El Camerino.

“Una vez cuando me reuní con ellos me dijeron que no era el contrato que me merecía, que si tenía un buen año al final de temporada seguramente íbamos a arreglar y hasta ahora no me han cumplido lo que me prometieron y eso me tiene triste”, agregó el futbolista.

Publicidad

Manga aseguró que, pese a la propuesta del Dinamo de Kiev, su interés es quedarse en Millonarios y poder arreglar con el equipo capitalino.

Publicidad

“Yo no me quiero ir de Millonarios, no quiero que me den los 15 pesos que me ofrece el Dinamo de Kiev, pero sí que me digan que van a hacer el esfuerzo para que me quede y pueda estar tranquilo, estamos tratando de llegar a un acuerdo”, dijo el ex Nacional.

Manga aprovechó para desmentir ofertas de otros clubes colombianos, sin embargo, señaló que si se habla de él es porque el “sacrificio” de la temporada anterior ha dado sus frutos.