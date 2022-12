MinTic no bloqueará Uber sin "orden legal, judicial o administrativa"

A través de un comunicado el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones aclaró que no puede bloquear o suspender aplicación alguna sin orden legal, judicial o administrativa, de acuerdo con la legislación vigente en Colombia. (Lea acá también: Uber no solo es legítima, sino que no contraviene ninguna norma vigente: vocera ).

Publicidad

“De acuerdo con lo previsto en las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, así como en la normativa expedida por la CRC respecto al principio de Neutralidad de Red, no está dentro de las funciones del Ministerio TIC declarar la ilegalidad, ilicitud o restringir el uso de aplicaciones o contenidos, ni la de ordenar bloqueos a los proveedores de Internet”, señala el Ministerio.

En ese mismo sentido afirma que de “ordenarse el bloqueo por una orden legal, judicial o administrativa, el Ministerio TIC solo está facultado para verificar que la orden de bloqueo sea ejecutada por parte de los operadores (ISP)”.

Publicidad

El pasado viernes se conoció que la Policía prepara el bloqueo tecnológico de a las aplicaciones móviles que permiten la contratación de servicios especiales como Uber.

Publicidad

El coronel Juan Francisco Peláez, director de la Policía de Tránsito y Transporte, en diálogo con Blu Radio dijo que la decisión se venía tomando desde hace tiempo basados en investigaciones contra conductores y empresas que ofrecen estos servicios, los cuales asegura son ilegales, y será la Superintendencia de Puerto y Transporte la que decida si habrá sanciones para los mismos.

“La dirección de Tránsito ha adelantado los operativos con el fin de poder inmovilizar estos vehículos que están prestando un servicio que no es autorizado dentro del Código Nacional de Tránsito. En el momento en que realizamos el operativo le brindamos las herramientas y los insumos suficientes a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que inicie las investigaciones de rigor, finiquite estos procedimientos y evalúe para realizar las respectivas sanciones”, indicó.