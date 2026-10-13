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Netflix tomó inesperada decisión con el próximo Mundial: dejó mal parados a los canales

Este martes 13 de octubre, Netflix confirmó una decisión que pondría en aprietos a varios canales tradicionales de televisión con la transmisión de la Copa Mundial.

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Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 13 de oct, 2026

La forma de ver fútbol por televisión podría cambiar con la llegada de las plataformas de streaming a las grandes competiciones deportivas. Una de las novedades anunciadas es la adquisición de los derechos audiovisuales del Mundial de 2030 por parte de Netflix, que tendrá a su cargo la transmisión de los 104 partidos en España y Andorra.

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Este martes 13 de octubre, Netflix confirmó que adquirió los derechos audiovisuales del torneo. Aunque el acuerdo contempla emisiones gratuitas en televisión abierta, el resto de los encuentros se alojará en la plataforma. Sin embargo, los derechos anunciados son exclusivos para España y Andorra, por lo que no se ha confirmado que el servicio transmita el campeonato en Colombia.

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La cobertura incluirá programas previos a los partidos, análisis durante el descanso, contenidos posteriores a cada encuentro y un resumen diario del torneo.

¿Cómo ver gratis el Mundial 2030 si Netflix compró los derechos?

Netflix toma decisión con Mundial 2030
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Aunque Netflix tendrá los derechos exclusivos para España y Andorra, no todos los encuentros estarán restringidos a quienes paguen una suscripción. La compañía señaló que en España habrá al menos un partido gratuito por jornada.

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Además, la televisión abierta española contará con un paquete de encuentros que incluirá todos los partidos de la selección de ese país, las dos semifinales y la final.

Por ahora, Netflix no ha revelado qué canal recibirá esos derechos ni los detalles económicos de la operación. La compañía indicó que dará a conocer más información sobre el acuerdo posteriormente.

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El anuncio generó preguntas entre los aficionados sobre el acceso a los partidos y el futuro de las transmisiones en los canales tradicionales. Sin embargo, el alcance del acuerdo es territorial: los derechos anunciados corresponden a España y Andorra, por lo que no se ha confirmado que Netflix transmita el Mundial de 2030 en Colombia.

¿Dónde se jugará el Mundial de 2030?

La Copa Mundial de 2030 tendrá como anfitriones principales a España, Portugal y Marruecos. Además, Uruguay, Argentina y Paraguay recibirán partidos conmemorativos por el centenario del torneo, cuya primera edición se disputó en Uruguay en 1930.

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La adquisición se suma a la estrategia de Netflix para ampliar su presencia en el deporte en directo. La plataforma también tiene los derechos audiovisuales de las ediciones de 2027 y 2031 del Mundial femenino para Estados Unidos y Canadá.

Con este acuerdo, la compañía busca competir en un mercado en el que las cadenas de televisión han tenido tradicionalmente un papel central. El reto será combinar su modelo de suscripción con las emisiones gratuitas previstas para algunos de los partidos de mayor interés.

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