No acompaño a Tulio Gómez como presidente del América: ‘El Mono’ Sánchez

El humorista Carlos ‘El Mono’ Sánchez, seguidor del América de Cali, pasó por los micrófonos de Blog Deportivo para hablar de la actual situación del conjunto rojo, quien cayó goleado 4-1 ante Independiente Medellín este sábado por la fecha 5 de la Liga Águila, y la gestión de su presidente, Tulio Gómez.

“Alguien que me explique a mí qué es lo que está pasando con el América, con el club y con los directivos (…) Quiero ser muy honesto. Yo acompañé siempre al América, pero el proceso de la B no lo seguí y me parece que fue error de manejos”, dijo.

Aseguró que siempre acompañó al América desde su ascenso a Primera División, pero que tras ver un “retroceso” en el nivel futbolístico y de manejo en el equipo decidió protestar y no volver al estadio.

“Soy contradictorio a lo que ocurre con el manejo del América en la parte directiva. Hemos cambiado de director de mercadeo en un año cinco veces y no hay respuestas para el equipo en materia de prendas deportivas”, agregó.

Asimismo, ‘El Mono’ Sánchez manifestó que el América “se convirtió en un reposo de jugadores que no tenían otro equipo a donde llegar”, a lo que él se opone como seguidor ‘escarlata’.

“Yo no tengo ningún problema con el señor Tulio Gómez. Como director deportivo del América y como presidente, yo no lo acompaño, no estoy de acuerdo con él. Como comerciante, lo respeto”, finalizó el humorista.

Escuche la entrevista completa con ‘El Mono’ Sánchez’ en Blog Deportivo:

