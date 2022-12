Opositor Antonio Ledezma, trasladado de prisión militar a hospital de Caracas

El alcalde metropolitano de Caracas, el líder opositor Antonio Ledezma, preso desde febrero pasado por presunta conspiración, fue hospitalizado hoy en una clínica privada capitalina para ser sometido a una intervención quirúrgica.

La oficina de prensa de la Alcaldía Metropolitana precisó en un comunicado que Ledezma, de 59 años, llegó a la clínica Urológico de San Román a las 02.30 hora local (07.00 GMT) donde será sometido a una cirugía por "hernia reproducida".

Horas antes de ser trasladado a la clínica desde la cárcel militar Ramo Verde, próxima a Caracas, la Fiscalía reveló que había solicitado al tribunal que juzga al alcalde que dictara "una medida cautelar sustitutiva de libertad" a su favor.

Ello, para una vez que se le practique la cirugía "sea llevado a su residencia, en la que permanecerá bajo arresto domiciliario para garantizar su recuperación".

La esposa del alcalde, Mitzy Capriles, dijo que un médico particular y otros dos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) "coincidieron en el diagnóstico de hernia reproducida y la necesidad de tratamiento quirúrgico a la brevedad posible".

Ledezma, un líder opositor al presidente Nicolás Maduro, fue acusado por la Fiscalía el pasado 7 de abril de conspirar contra el Gobierno al apoyar a grupos que presuntamente "pretendían desestabilizar" con acciones violentas.

La causa contra Ledezma guarda relación con el caso de los venezolanos Lorent Gómez Saleh y Gabriel Valles, expulsados de Colombia en septiembre pasado por su presunta vinculación con "planes conspirativos" del expresidente colombiano Álvaro Uribe.

El 14 de septiembre de 2014, tras la expulsión de Gómez Saleh y Gabriel Valles, el ministro de Presidencia de Colombia, Néstor Humberto Martínez, dijo que estos venezolanos "no son unos angelitos".

"Podemos decir que estos dos jóvenes no son unos angelitos. Hay quienes los visten con túnicas blancas y no con uniformes camuflados, tienen alitas, pero aparecen con fusiles", afirmó el ministro tras tildar de "evidente" que "no estaban en actividades pacifistas sino contrarias a las leyes de inmigración".

El expresidente Uribe llegó a responsabilizar al mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, de "cualquier atropello" que los jóvenes pudieran sufrir de regreso a Venezuela.

EFE