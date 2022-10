Rogaba a los ladrones que se llevaran la bicicleta, pero no me hicieran daño: Sevilla

El ciclista colombo-español Óscar Sevilla, quien sufrió doble fractura en su brazo derecho en un atraco en el norte de Bogotá, dijo hoy que esperaba que la seguridad mejore en el país para no tener "miedos".

“Ojalá entre todos nos unamos y luchemos por esta seguridad, que seamos libres, que no tengamos miedos”, aseguró el corredor del Team Medellín en un vídeo difundido por redes sociales.

El deportista fue operado el domingo en la clínica Fundación Santa Fe de una fractura de radio y de cúbito en su brazo derecho de las que se recupera en su casa.

Respecto al caso, la Policía recuperó este lunes la bicicleta que le había sido robada el domingo a Sevilla.

En diálogo con Mañanas BLU, el pedalista aseguró que su ‘caballito de acero’ está “casi” completa, algo que pudo comprobar mediante fotografías y videos.

“La bicicleta la vi en videos y le faltan algunos artículos, especialmente tecnológicos para el entrenamiento. Me alegra mucho, pero estoy en estado de shock, asustado y pidiendo que ojalá se mejore la seguridad en Bogotá”, dijo.

Aseguró que espera que su caso sea un precedente para que todos los ciudadanos que se desplazan en bicileta, tanto profesionales como no profesionales, tengan seguridad y no sigan sufriendo lo que él.

Frente a su recuperación, el deportista manifestó que los médicos le han hablado de al menos tres meses aislado de su gran pasión, tiempo que gastará en sus terapias y fase de incapacidad para poder regresar con todo a las carreteras del mundo.

“Esta es una fractura que se debe tratar bien. Yo espero acortar ese plazo de tiempo, sin prisa y guiado por los doctores”, dijo.

Asimismo, lamentó que se tenga que perder gran parte de la temporada.

“Hasta el mes de julio o agosto no puedo reaparecer al cien por cien. Me pierdo gran parte de la temporada, que es importante, en Europa. Toca tener paciencia y esperar”, precisó.

Sevilla manifestó que en el momento del robo rogaba a los ladrones que se llevaran la bicicleta, pero que no le hicieran daño.

“Iba en mi bicicleta, cuando de pronto en cuestión de cinco segundos salen los 5 personajes a la vía y con palos me tumban de la bicicleta a esa velocidad. Me tumban al suelo y empiezan a darme patadas y me amenazaban con cuchillos (…) Yo les gritaba que no me hicieran nada, que tomaran lo que quisieran, pero no me hicieran daño”, relató el colombo-español.

“Todo fue cuestión de segundos, fue muy rápido, pero para mí fue eterno. Sentí temor por mi vida”, puntualizó.

Sevilla, múltiple campeón de la Vuelta a Colombia, se preparaba para viajar en menos de dos semanas a España para afrontar una competición internacional con el equipo.

Según datos de la Fiscalía en Bogotá, el hurto a bicicletas, en lo que va del año, aumentó un 130 %, pasando de 382 casos en 2017 a 879 en 2018 (tres meses).

