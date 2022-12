Salvador Cabañas confiesa qué le dijo al hombre que le disparó en la cabeza

El exdelantero sobrevivió, pero desde entonces ha tenido que enfrentar una difícil situación económica.



La comunidad paraguaya en Madrid le rindió, en días pasados, un homenaje al exgoleador de la selección guaraní, quien en entrevista con el programa ‘El Día Después’ contó detalles de cómo encaró al hombre que intentó asesinarlo, segundos antes de que le disparara.



"Se acercó, me chocó y empezó a insultarme: '¿Si eres paraguayo por qué vienes a robar a México?', me dijo. 'Yo no vengo a robar, yo vengo a trabajar', le respondí. En ese momento sacó el arma y me apuntó en la frente. Le dije 'no tengo miedo'. Él estaba temblando con la pistola en la mano. 'Pide tu último deseo porque te voy a disparar'", relató Cabañas.



También relató cómo su expareja y su exrepresentante se aprovecharon de la situación para dejarlo sin un céntimo.



