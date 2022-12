Taxista, la nueva profesión de David Beckham

El exfutbolista David Beckham dijo que dejó el fútbol para ser el taxista de sus hijos.

"Me he reducido a ser el taxista de mis hijos. Así pues, se podría decir que me retiré para convertirme en el taxista de mis tres hijos para acompañarlos a la academia del Arsenal de Hale End", dijo en una entrevista publicada por diversos medios británicos.

"Mis hijos entrenan en días distintos, pero me encanta ver cada día las sesiones de entrenamiento y verlos jugar los fines de semana. Si alguien me hubiera dicho hace unos quince años, que habría tenido dos hijos jugando en el Arsenal no me lo hubiera creído", bromeó el exfutbolista inglés.

Además, aseguró que echa de menos al Manchester United, el Madrid y sobre todo, la selección inglesa.

"Debo admitir que el echo de menos el fútbol. Extraño el Manchester United, el Real Madrid y todos los equipos en los que he estado, pero sobre todo, echo de menos Inglaterra", agregó.