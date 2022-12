‘Timochenko’ revela que se suspendió reclutamiento de menores en las Farc

A través de su cuenta de Twitter, Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’, máximo cabecilla de las Farc expresó que lo más rescatable del ciclo que concluyó es el “compromiso con Naciones Unidas para suspender ingresos de menores de 18 años”.

Lo rescatable del ciclo que acaba de terminar abruptamente: compromiso con Naciones Unidas para suspender ingresos de menores de 18 años — Rodrigo Londoño (@TimoFARC) November 14, 2015

Cabe señalar que el pasado viernes el negociador de las Farc en La Habana, Cuba, Seusis Pausivas Hernández, alias 'Jesús Santrich', aseguró que la agenda de negociaciones está prácticamente paralizada porque el punto de justicia no ha sido cerrado por el Gobierno.

Dijo que mientras las Farc quieren una justicia restaurativa, el Gobierno está interesado en lo punitivo, es decir, en condenas.

“A mi modo de ver el bloque de poder dominante le tiene más miedo a la verdad que a la cárcel. Mientras no hay un cierre definitivo de algo que ya se había firmado, que era un acuerdo sobre jurisdicción especial de paz, mientras eso no tenga cierre la mesa está bloqueada porque aspectos que tienen que ver con la no repetición o reparación tienen mucho que ver con el cierre de la jurisdicción especial”, manifestó.

El ciclo 43 fue suspendido este viernes y retomarán trabajos el próximo miércoles para tratar de finalizar el punto de justicia. La delegacion del Gobierno ya regresó a Colombia.