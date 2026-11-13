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Blu Radio  / Economía  / Así funcionan los micromercados autónomos en conjuntos residenciales

Así funcionan los micromercados autónomos en conjuntos residenciales

Este tipo de espacios pueden ser de gran ayuda para compras de último momento.

Micromercados.
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de nov, 2026

Los micromercados autónomos se están convirtiendo en una nueva alternativa de comercio de proximidad en Colombia, especialmente en conjuntos residenciales, donde los habitantes pueden comprar productos de la canasta familiar sin salir de su lugar de vivienda y sin necesidad de interactuar con cajeros o vendedores.

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Esta modalidad de autoservicio hace parte de una tendencia global que, según proyecciones de la firma The Business Research Company, llevaría al mercado mundial de micromercados autónomos a alcanzar los US$103.390 millones en 2026.

Cómo funcionan

El funcionamiento de estos establecimientos es sencillo: los residentes ingresan a un espacio habilitado dentro de la copropiedad, seleccionan los productos que necesitan, escanean cada artículo y realizan el pago mediante tarjetas de crédito, débito u otros medios digitales. El modelo representa una evolución de las tradicionales máquinas expendedoras, pues ofrece una mayor variedad de productos y funciona como una tienda de conveniencia sin personal de atención presencial.

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Según cifras de AlwaysMart, estos puntos ya tienen presencia en Bogotá, Medellín y Cali, y la compañía proyecta alcanzar los 200 establecimientos en las principales ciudades del país durante 2027.

Una de las principales ventajas de este formato es la posibilidad de acceder a productos de consumo cotidiano durante las 24 horas, incluso cuando los supermercados y tiendas tradicionales están cerrados. De esta manera, los micromercados permiten resolver compras de última hora, atender necesidades puntuales de abastecimiento y evitar desplazamientos o tiempos de espera por servicios de domicilio.

“Desarrollamos una plataforma tecnológica propia que centraliza el control de toda la operación, permitiendo seguir en tiempo real la trazabilidad de las compras, el registro de los pagos y los niveles de existencias”, concluyó Felipe Pabón, CEO de AlwaysMart Colombia.

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