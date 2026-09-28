Banco de Bogotá alerta por llamadas que imitan números oficiales para robar claves y datos

Una llamada aparentemente proveniente del número oficial de atención de una entidad bancaria puede no ser realmente del banco, sino de un delincuente que se hace pasar por uno. Esta modalidad, conocida como “vishing”, es utilizada para suplantar telefónicamente a bancos y así robar datos personales y dinero.

Según el estudio de Tendencias de Fraude de TransUnion, con corte al primer semestre de 2026, el 25 % de las personas que aseguró haber perdido dinero por algún fraude señaló que el caso estuvo relacionado con “vishing”, una técnica en la que los delincuentes se hacen pasar por empresas o instituciones mediante llamadas e incluso mensajes de voz.

Una de las estrategias que estaría tomando fuerza consiste en lograr que, al recibir la llamada, en la pantalla aparezca un número idéntico o muy similar a uno que el usuario ya reconoce, como el de la línea oficial de atención de su entidad financiera.

El Banco de Bogotá alertó que este tipo de suplantación ya ha sido utilizada con su Servilínea. Además, advirtió que algunos clientes han recibido llamadas que aparentemente provienen de ese canal y, durante la conversación, son inducidos a entregar claves, información personal e incluso a ingresar a enlaces fraudulentos.



La recomendación que hacen es no confiar únicamente en el número que aparece identificado en la pantalla del celular y, si durante una llamada le solicitan contraseñas, códigos de seguridad o información sensible, lo más seguro es terminar la comunicación y contactar directamente a la entidad a través de los medios autorizados que aparecen en su aplicación o página oficial.

A su vez, instan a desconfiar de mensajes de texto o de WhatsApp que lleguen después de una llamada sospechosa y contengan enlaces para supuestamente verificar una transacción, bloquear un producto o solucionar un problema con la cuenta, ya que podrían ser fraudulentos.

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El Banco de Bogotá insiste en que las claves, contraseñas y códigos de seguridad no deben compartirse a través de este tipo de canales y recomienda evitar abrir cualquier enlace, especialmente después de una llamada que genere dudas.

De igual forma, cuando una llamada asegure provenir de un número destinado a atención al cliente, vale la pena verificar primero si ese canal realmente realiza llamadas salientes, pues algunas líneas están habilitadas principalmente para recibir comunicaciones de los usuarios.

La principal recomendación ante cualquier duda es colgar y comunicarse directamente con el banco por un canal oficial, sin devolver la llamada al número recibido ni seguir instrucciones para descargar aplicaciones, abrir enlaces o entregar datos personales.