Banco Itaú revela cambios en sus servicios durante Semana Santa

En Semana Santa, millones de colombianos aprovecharán para salir de viaje, visitar seres queridos o simplemente descansar, aunque muchos otros usarán la temporada para realizar aquellos trámites que no han podido hacer; sin embargo, en el caso de los bancos, es necesario saber cómo serán los horarios de servicio en esta temporada.

En ese caso, el Banco Itaú confirmó cambios que tendrá su red de atención en oficinas durante esta semana, un detalle que podría afectar a quienes piensen hacer diligencias en estos días.

La entidad señaló que los ajustes aplicarán entre el 30 de marzo y el 3 de abril de 2026, periodo en el que muchos ciudadanos se tomarán una semana de descanso.



Banco Itaú confirma cambios en sus servicios por Semana Santa

En Cali, Manizales y Pasto, el Banco Itaú tendrá horario especial Foto: Google Maps

Según lo revelado por la entidad bancaria, el banco modificará la atención en sus oficinas a nivel nacional. Los cambios buscan adaptarse a la dinámica de Semana Santa, una de las temporadas más importantes del calendario colombiano.



Si bien no todas las sedes tendrán el mismo comportamiento, los usuarios deberán anticipar sus diligencias y verificar los horarios para no tener contratiempos.

Ante ello, entre los días lunes 30 de marzo y el miércoles 1 de abril, las oficinas funcionarán con total normalidad. Mientras tanto, el jueves 2 y viernes 3 de abril no se prestará servicio al público.

Eso sí, las extensiones de caja en la Universidad de los Andes, Universidad Militar (Calle 100 y Cajicá), Indumil y Fondo Nacional de Ahorro (Carrera 85 y CAN) no prestarán servicio el lunes 30, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril.



Qué tener en cuenta al usar servicios bancarios en Semana Santa

Más allá de los horarios, esta temporada también cambia el comportamiento de los usuarios. Muchas personas aprovechan para viajar o realizar compras, lo que incrementa el uso de canales digitales.

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Por eso, algunas recomendaciones clave son:

