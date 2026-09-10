BanRep y Registraduría, las dos instituciones mejor valoradas del país: Cifras y Conceptos

El Banco de la República es la institución nacional que mayor confianza genera entre los líderes de opinión del país, con 80 puntos sobre 100, de acuerdo con el reciente informe de Panel de Opinión de Cifras & Conceptos.

Le siguen la Registraduría Nacional con 78 puntos; la Corte Constitucional, con 77; y la Corte Suprema de Justicia, con 75, mostrando un panorama en el que las instituciones técnicas, electorales y judiciales aparecen mejor posicionadas.

En los siguientes lugares se encuentran el Ejército Nacional, con 71 puntos; la Defensoría del Pueblo, con 69; el Consejo de Estado, con 67; y la Policía, con 63.

Miembros del Ejército Nacional. Foto: imagen de archivo, Ejército.

La Jurisdicción Especial para la Paz obtiene 59 puntos, la Contraloría 56 y la Fiscalía 55. El Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría registran 54 puntos cada uno.



Finalmente, el Congreso de la República obtiene 48 puntos y la Presidencia de la República 44, una diferencia de 36 puntos frente al Banco de la República, que ocupa el primer lugar.

Al comparar 2023 y 2026, los líderes califican mejor el desempeño presidencial en asuntos como promover la paz, con 60 puntos; proteger los recursos hídricos, con 60; reducir la pobreza, con 59; y las relaciones internacionales, con 58. En cambio, los resultados son más bajos en seguridad: combatir la delincuencia común obtiene 36 puntos y combatir las bandas criminales, 38.

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De cara a 2027, la principal preocupación política está relacionada con la capacidad del Estado para responder a los problemas del país. El 31 % de los líderes señala como principal desafío mejorar la capacidad técnica del Gobierno, mientras que el 26 % menciona la necesidad de disminuir la polarización. Otro 15 % considera prioritario cuidar la democracia y el Estado de derecho.

La reforma política y electoral, las elecciones locales de 2027, el orden público y la corrupción aparecen después, cada uno con porcentajes inferiores.

En materia económica, la preocupación principal es todavía más marcada: el 42 % identifica la sostenibilidad fiscal como el mayor desafío para 2027. Le siguen la reactivación económica, con 18 %, y la inversión y confianza empresarial, con 12 %, el mismo porcentaje que obtiene la formalización laboral. La inflación aparece con 6 %, mientras que la crisis energética y el comercio exterior registran 2 % cada uno.

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La agenda social está encabezada por la desigualdad, mencionada por el 45 % de los líderes. Muy por detrás aparecen la recuperación del sector salud y el mantenimiento de la inversión social, ambos con 13 %, mientras que las brechas territoriales alcanzan 8 %. En el frente ambiental, la deforestación ocupa el primer lugar, con 40 %, seguida de la minería ilegal, con 22 %, y la transición energética, con 10 %.

En el ámbito internacional, los líderes ponen el foco en el papel que Colombia deberá jugar en un escenario regional y global complejo. Promover el multilateralismo aparece como el principal desafío, con 25 %, seguido de la relación bilateral con Estados Unidos, con 20 %, y las relaciones con Venezuela, con 15 %. La migración obtiene 13 % y la soberanía nacional, 11 %.