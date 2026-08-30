¿Colombia está ad portas de crisis fiscal? Economistas explican qué puede pasar y cómo se evitaría

Las finanzas públicas de Colombia atraviesan uno de sus momentos más complejos de los últimos años, el presupuesto para 2027 contemplaría un déficit fiscal que podría llegar al 9,4 % del PIB sin ajustes, mientras que la deuda pública se acercaría al 67 % del PIB, de acuerdo con las cifras expuestas por el Gobierno.

Ante este escenario, los economistas José Antonio Ocampo y Luis Fernando Mejía analizaron la situación fiscal del país en Sala de Prensa Blu y coincidieron en que será necesario realizar un ajuste para evitar que el deterioro de las cuentas públicas termine convirtiéndose en una crisis económica.

Mejía fue especialmente contundente al describir el panorama. Aseguró que Colombia está “ad portas de una crisis fiscal” y señaló que el país enfrenta un desbalance entre ingresos y gastos que no se había visto en su historia moderna.

¿Por qué Colombia enfrenta una crisis fiscal?

Para Mejía, el problema no comenzó exclusivamente durante el gobierno de Gustavo Petro. Según explicó, el deterioro viene desde la pandemia, cuando el gasto público aumentó y posteriormente no regresó a los niveles que tenía en 2019.



El economista señaló que el gobierno Petro recibió unas finanzas públicas complicadas, pero consideró que algunas de sus decisiones terminaron agravando la situación, especialmente durante los dos últimos años de esa administración.

Entre los factores mencionados por Mejía están:



El aumento del gasto público después de la pandemia.

Los elevados déficits fiscales de los últimos años.

El crecimiento de las obligaciones del Estado.

El aumento del endeudamiento.

La suspensión del cumplimiento de la regla fiscal.

Una menor dinámica de los ingresos frente a las necesidades de gasto.

Ocampo, por su parte, señaló que los desequilibrios fiscales ya eran evidentes y recordó que Colombia venía registrando déficits cercanos al 6 % del PIB.

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Sin embargo, aseguró que las nuevas cifras presentadas por el Gobierno muestran una magnitud del problema mayor a la que muchos esperaban.

¿Qué es lo que más preocupa de las nuevas cuentas?

Uno de los datos que más llamó la atención de Ocampo fueron los recursos que, según la presentación del Ministerio de Hacienda, no estaban contemplados inicialmente.

El exministro mencionó cerca de $20 billones en gastos de funcionamiento y otros $37 billones relacionados con el servicio de la deuda que no estaban incorporados en las cuentas que conocía.

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Ocampo aclaró que estos últimos recursos incluyen tanto intereses como amortizaciones y pidió al Ministerio de Hacienda discriminar ambos conceptos, debido a que las amortizaciones no hacen parte del déficit fiscal, mientras que los intereses sí.

Para Mejía, el nuevo presupuesto representa un “sinceramiento” de las cuentas fiscales, algo que considera necesario para dimensionar correctamente el problema.

El presupuesto de 2027 presentado por el Gobierno asciende a $634,9 billones y contempla un déficit fiscal de 9,4 % del PIB antes del ajuste anunciado. La deuda pública también aumentaría hasta superar el 66 % del PIB.

¿Qué puede pasar si no se corrige el déficit fiscal?

Mejía advirtió que Colombia debe evitar que el deterioro de las finanzas públicas se convierta en una crisis fiscal.

Según explicó, una situación de este tipo puede generar consecuencias sobre diferentes variables de la economía:



Mayor inflación.

Depreciación de la moneda.

Menor crecimiento económico.

Aumento del desempleo.

Mayores dificultades para financiar al Estado.

Un impacto más fuerte sobre las personas pobres y vulnerables.

Ocampo también señaló que un desajuste fiscal prolongado puede terminar afectando a los ciudadanos a través de la inflación y de una menor actividad económica.

“Esto no se corrige, eso genera una crisis económica general que afectará a todos los ciudadanos”, explicó el exministro.

El contexto inflacionario también representa un desafío. A finales de julio de 2026, la inflación anual se ubicó en 6,03 %, mientras que el Banco de la República proyecta que el país se acerque nuevamente a su meta del 3 % hacia mediados de 2028.

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¿Cómo podría evitar Colombia una crisis fiscal?

Los dos expertos señalaron que el ajuste tendrá que pasar principalmente por una reducción y reorganización del gasto.

Ocampo explicó que una parte importante del gasto público es rígida, debido a obligaciones establecidas por leyes y disposiciones constitucionales. Por eso, consideró que será necesario revisar mecanismos que permitan flexibilizar algunas partidas.

Mejía coincidió en que el recorte del gasto será fundamental, pero advirtió que el ajuste planteado inicialmente por el Gobierno podría no ser suficiente.

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El Ejecutivo anunció una Ley de Ajuste Fiscal equivalente a unos 2,2 puntos del PIB, alrededor de $47 billones. Según las estimaciones citadas por el propio Gobierno, ese ajuste permitiría llevar el déficit de 2027 desde el 9,4 % hasta aproximadamente el 7,2 % del PIB.

Sin embargo, Mejía considera que todavía será necesario avanzar más para estabilizar las finanzas públicas.

Escuche ambas entrevistas en el audio adjunto: