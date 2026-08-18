Fitch Ratings: economía colombiana no es un desastre, pero urge plan fiscal a 4 años

La economía colombiana mantiene un desempeño estable y manejable pese a la presión por los recientes eventos sísmicos y el elevado déficit fiscal del país.

Así lo sostuvo Richard Francis, codirector de Soberanos para las Américas y director senior en Fitch Ratings, durante una entrevista concedida al programa 'Mañanas Blu 10:30'.

"En términos económicos me parece que al menos la economía está más o menos bien", afirmó Francis, al enfatizar que el panorama actual no es un desastre.

La calificadora proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 2,7% para este año, aunque prevé retos por un déficit fiscal cercano al 7 % del PIB.



Para el próximo año, la firma estima una desaceleración de la economía con un crecimiento del 2 %, atribuible principalmente al impacto de las altas tasas de interés de la política monetaria.

Fitch Ratings insistió en que el país necesita concretar una estrategia fiscal de largo alcance para detener el incremento del endeudamiento público respecto al PIB.

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"Un ajuste del 3 % del PIB no se puede llegar en solamente un año. Sabemos que va a ser algo de dos o tres o tal vez cuatro años. Entonces, por eso un plan sería importante por nosotros", explicó el analista.

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El especialista indicó que "la economía no está en una recesión" y agregó que el proceso de estabilización se puede lograr si las políticas públicas se aplican de forma gradual.

"Yo pienso que no, la economía no es un desastre, es manejable, se puede ajustar de una manera poco a poco y se puede llegar a una estabilización de deuda en términos de PIB", afirmó Francis.

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Respecto al valor del dólar en el mercado local, el representante de Fitch Ratings señaló que la fortaleza de la moneda responde principalmente al amplio diferencial entre las tasas de interés internas y externas.

Francis puntualizó que la cotización actual está influenciada por "la política monetaria" y por las expectativas generadas en torno a las decisiones que adopte el nuevo Gobierno nacional.

En materia de financiamiento, la agencia calificadora descartó problemas de liquidez o acceso a recursos para la nación, tanto en los mercados internacionales como en el plano local.

El acceso a capitales "no es un riesgo" en el corto plazo porque Colombia conserva fuentes disponibles, una sólida relación con organismos multilaterales y un mercado local con suficiente profundidad, concluyó el directivo.