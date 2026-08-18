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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy martes 18 de agosto de 2026

Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy martes 18 de agosto de 2026

El chance Super Astro Sol juega de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Revise aquí el número ganador hoy 18 de agosto de 2026.

Sorteo Astro Sol
Sorteo Astro Sol
Foto: Astro Sol - ImageFX
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de ago, 2026

El chance Super Astro Sol se ha consolidado como una de las modalidades más atractivas en Colombia, gracias a su formato que combina un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) con un signo del zodiaco.

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Resultado del Super Astro Sol hoy, martes 18 de agosto de agosto de 2026

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El número ganador del chance Super Astro Sol de este martes 18 de agosto de 2026 es el: (resultado en breve) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: 
  • Dos últimas cifras: 
  • Tres últimas cifras: 
  • Signo zodiacal: 

¿A qué hora juega el Super Astro Sol?

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m.. Poco después de cada sorteo, los resultados oficiales se publican en canales autorizados y puntos de venta, lo que permite una consulta rápida y confiable.

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Cómo jugar el chance Super Astro Sol

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Participar en este juego es sencillo y permite múltiples combinaciones. Para jugar, los usuarios deben:

  1. Elegir un número de cuatro cifras.
  2. Seleccionar un signo zodiacal entre los 12 disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.
  3. Optar por la opción “Todos los signos” si desean aumentar las probabilidades de acierto.
  4. Definir el valor de la apuesta, con la posibilidad de realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Este sistema permite explorar distintas combinaciones en una sola participación.

Cuánto cuesta apostar

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El Super Astro Sol ofrece un rango de apuesta accesible para diferentes tipos de jugadores:

  • Apuesta mínima: $500 pesos colombianos
  • Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Se recomienda realizar las apuestas únicamente en puntos autorizados para garantizar la validez del tiquete. Los interesados pueden participar en puntos de venta físicos autorizados en todo el país, lo que facilita el acceso a esta modalidad de chance.

Requisitos para reclamar premios

El cobro de premios depende del monto ganado, aunque siempre se deben presentar documentos básicos:

  • Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras
  • Documento de identidad original
  • Fotocopia legible del documento de identidad

Según el valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales:

  • Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.
  • Mayor a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.
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Resultados del chance

Chances y Loterías

Super Astro Sol

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