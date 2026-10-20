Coocentral cumple 50 años impulsando la productividad y rentabilidad de los caficultores del Huila

La Cooperativa Central de Caficultores del Huila (Coocentral) llega a sus cinco décadas de existencia con resultados que, según la organización, reflejan la efectividad de su modelo cooperativo. La entidad informó que los productores vinculados al Programa 100% Coocentral alcanzan productividades superiores a las 26 cargas de café pergamino por hectárea, una cifra equivalente a más de 40 sacos de 60 kilogramos y que, según la cooperativa, supera los promedios del sector.

El balance se conoce en un momento en que, de acuerdo con la organización, el cooperativismo cafetero colombiano enfrenta desafíos tributarios, financieros y comerciales. Coocentral indicó que su esquema tiene como pilar garantizar la calidad de vida y el ingreso digno del productor, mediante el mejoramiento de la productividad, la reducción de costos de producción y la maximización de la calidad del grano.

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De comercializar café a transformar y generar valor

Fundada en 1975, Coocentral pasó de ser una organización orientada principalmente a la compra y comercialización de café a consolidar un ecosistema que abarca la asistencia técnica en finca, el suministro de fertilizantes, la transformación industrial, la comercialización de marcas propias y la exportación directa a mercados internacionales de alta exigencia.

Según la cooperativa, su modelo está diseñado para que el caficultor disponga a tiempo y en cantidad suficiente de las herramientas, insumos y recursos requeridos para atender su cultivo conforme a los requerimientos técnicos. Para ello, los asociados cuentan con el acompañamiento directo y constante de ingenieros agrónomos.



Resultados del Programa 100% Coocentral

La organización destacó tres componentes de este programa:

Productividad: los caficultores vinculados tienen un seguimiento detallado que les ha permitido superar las 26 cargas de café pergamino de 125 kilos por hectárea, es decir, más de 40 sacos de 60 kilos.

Rentabilidad: según la cooperativa, estas cifras buscan asegurar mejores ingresos por hectárea, la sostenibilidad económica de las fincas y la estabilidad de las familias caficultoras.

Calidad y acceso a mercados: el modelo prioriza el café de alta calidad mediante diversos esquemas de comercialización, certificaciones de sostenibilidad y alianzas con compradores internacionales en distintas regiones del mundo.

Café, fertilizantes e insumos: las cifras de 2025

Durante 2025, Coocentral comercializó 10.682.654 kilogramos de café pergamino seco y exportó directamente 53.491 sacos de 60 kilogramos. A través de su marca Café Coocentral, la organización vendió 493.495 libras de café tostado, un incremento del 81 % frente a 2024, con procesamiento realizado en el Parque Industrial del Café.

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La red de 19 Almacenes Coocentral registró ventas por $84.455 millones en insumos y herramientas agropecuarias. Por su parte, la marca Ferticoolombia y su planta mezcladora comercializaron más de 10.880 toneladas de fertilizantes, dato que la cooperativa precisó como información institucional pendiente de conciliación.

Según Coocentral, esta diversificación permite reducir riesgos frente a las variaciones de los precios internacionales y la fluctuación cambiaria, y busca que los beneficios se reinviertan en el bienestar del asociado.

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Financiación e inversión social para las familias cafeteras

El modelo cooperativo complementa la productividad agrícola con respaldo financiero e inversión social, de acuerdo con la entidad.

Créditos para renovación de cafetales

En 2025 se colocaron $15.107 millones en créditos para 1.955 asociados. Según la cooperativa, estos recursos facilitaron inversiones directas en renovación de cafetales e infraestructura de beneficio.

Programas sociales a través de Fundecafé

Junto con su fundación, Fundecafé, la cooperativa destinó $2.587 millones a programas de asistencia técnica, que atendieron a 3.664 productores, así como a iniciativas de educación (Coocentral Educa), salud, cobertura exequial y equidad de género.

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Iniciativas para jóvenes y mujeres

Coocentral cuenta con iniciativas como Mujeres Cafeteras y Notas de Juventud, con las que promueve el relevo generacional y la equidad de género en el campo. A ello se suma el café especial «Voces de Nuestra Tierra», desarrollado con 200 productoras en alianza con IDH Colombia.

Sostenibilidad del caficultor en el centro del Huila

La cooperativa señaló que, pese a retos globales como la variabilidad climática y la volatilidad del mercado, su experiencia de más de 50 años demuestra que una gestión técnica y empresarial eficiente, unida al compromiso social, logra resultados concretos. En su planteamiento, garantizar la rentabilidad mediante el incremento de la productividad y la calidad del grano es la vía para asegurar la permanencia y la prosperidad de las familias cafeteras del centro del Huila.

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Coocentral en cifras: resultados 2025

10.682.654 kg de café pergamino seco comercializados.

53.491 sacos de 60 kg exportados directamente.

493.495 libras de café tostado comercializadas por Café Coocentral.

Más de 10.880 toneladas de fertilizantes comercializadas por Ferticoolombia (información pendiente de conciliación).

$84.455 millones en ventas de Almacenes Coocentral.

$15.107 millones colocados en créditos a 1.955 asociados.

$2.587 millones destinados a programas sociales y productivos.

3.664 productores atendidos mediante el programa de asistencia técnica.

Fuente: Informe de Gestión Coocentral 2025 e información institucional suministrada por la cooperativa.

Quién es Coocentral

La Cooperativa Central de Caficultores del Huila fue fundada en 1975 y desarrolla actividades de comercialización y exportación de café, transformación industrial, producción y distribución de fertilizantes, suministro de insumos agropecuarios, financiación y programas sociales. A través de sus unidades empresariales y de Fundecafé, trabaja por el fortalecimiento económico y productivo de las familias cafeteras del centro del Huila.