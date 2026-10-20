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Blu Radio  / Economía  / Gobierno De La Espriella eliminaría normativa sobre empleadas domésticas: cambio sería drástico

Gobierno De La Espriella eliminaría normativa sobre empleadas domésticas: cambio sería drástico

Los borradores estarán abiertos a comentarios hasta el 9 de noviembre y contemplan cambios en contratación, sanciones e inspecciones en viviendas.

Empleada doméstica
Empleada doméstica, referencia.
Foto: generada con Image Fx
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de oct, 2026

El Gobierno de Abelardo De La Espriella puso sobre la mesa una revisión de las disposiciones laborales expedidas durante la administración de Gustavo Petro y propuso medidas que podrían modificar algunas reglas relacionadas con el trabajo doméstico.

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A través del Ministerio del Trabajo, el Gobierno publicó proyectos de reglamentación para recibir observaciones hasta el próximo 9 de noviembre. Una vez venza ese plazo, la cartera evaluará los comentarios antes de definir el contenido definitivo de las normas.

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Por ahora, se trata de borradores. Uno de los documentos aborda las condiciones de contratación de las empleadas domésticas, mientras que otros plantean ajustes relacionados con los procedimientos disciplinarios y las facultades de inspección laboral en hogares particulares.

¿Qué cambiaría en las normas para las empleadas domésticas?

La propuesta establece que los contratos laborales de las trabajadoras domésticas deberán seguir formalizándose por escrito y registrándose en la planilla de aportes a la seguridad social. Sin embargo, el borrador aclara que la falta de ese registro no implicaría la pérdida de los derechos laborales de la trabajadora.

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Por lo tanto, el incumplimiento de esta obligación no podría utilizarse para desconocer las garantías que le corresponden dentro de la relación laboral.

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Nueva norma de contratación para empleadas
Nueva norma de contratación para empleadas
Foto: ImageFX

Adicionalmente, la propuesta contempla el reconocimiento de la prima de servicios y plantea garantías para los procedimientos disciplinarios. Antes de imponer una sanción, el empleador tendría que escuchar a la trabajadora para conocer su versión de los hechos y valorar la situación antes de tomar una decisión.

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Otra de las medidas busca evitar que la cotización a la seguridad social por días se utilice para encubrir una relación laboral que, en la práctica, corresponda a un empleo de tiempo completo. La intención es impedir que esta modalidad desconozca las condiciones reales de contratación o las obligaciones del empleador.

¿Qué cambios se proponen para las inspecciones laborales en viviendas?

Los borradores también establecen las facultades de los inspectores laborales cuando deban verificar las condiciones de trabajo dentro de una vivienda particular.

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La propuesta señala que el ingreso a estos inmuebles solo podría realizarse con el consentimiento correspondiente o mediante una autorización legal expresa.

Sin embargo, si el inspector identifica un riesgo grave para la vida o la integridad de la trabajadora y no cuenta con autorización para ingresar, tendría que informar de inmediato a la Policía, la Fiscalía u otra autoridad competente.

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Entre las actuaciones contempladas también se encuentran las verificaciones desde el exterior, la solicitud de documentos y la realización de entrevistas para recopilar información sobre las condiciones laborales.

Los proyectos estarán disponibles para recibir observaciones hasta el 9 de noviembre. Después de esa fecha, el Ministerio del Trabajo deberá revisar los comentarios recibidos antes de establecer el contenido definitivo de las disposiciones.

Por ahora, los cambios propuestos no constituyen una modificación definitiva de las normas vigentes. Su alcance dependerá de la versión final que expida la cartera laboral una vez concluya el proceso de revisión.

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Abelardo De La Espriella

Ministerio de Trabajo

Trabajadoras domésticas

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