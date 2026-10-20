¿Hay riesgo de apagón? XM advierte vulnerabilidad si los embalses caen por debajo del 30 %

El sistema interconectado nacional de Colombia atravesó momentos de máxima tensión técnica que pusieron al país al borde de cortes masivos de energía. En diálogo con Mañanas Blu, Juan Carlos Morales, gerente general de XM, entidad operadora del sistema de interconexión eléctrica del país, detalló la contingencia atravesada a finales de septiembre y las proyecciones del sector ante el avance del fenómeno del Niño.

Durante las noches del 28 y 29 de septiembre, Colombia estuvo a punto de enfrentar un racionamiento

Según explicó el gerente general de XM, aunque el país cuenta con una capacidad instalada cercana a los 19 gigavatios (GW) para atender la demanda pico sin contar la generación solar, una serie de mantenimientos e indisponibilidades imprevistas redujo drásticamente el margen de maniobra del sistema.

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"Durante la operación del sistema se declararon indisponibles por fallas muchas plantas en el sistema interconectado nacional que estuvo por encima de los 3 GW las indisponibilidades", afirmó Morales. Esta pérdida súbita obligó al operador a realizar gestiones de emergencia con generadoras para adelantar el ingreso de varias plantas y así lograr "sortear esa condición de punta de esos dos días".

El umbral crítico de los embalses y el déficit de lluvias

A pesar de que actualmente los niveles de los embalses se encuentran en un 76.17% de su capacidad útil, la previsión meteorológica mantiene preocupados a los expertos del sector. A diferencia de la percepción pública sobre un octubre lluvioso, las precipitaciones han estado por debajo del histórico debido al fenómeno del Niño. "El promedio de lluvias de este mes ha sido cerca del 60%. Y si vamos a ver en Antioquia... el promedio es del orden del 45%", advirtió Morales.



Frente al panorama de los próximos meses, cuando los aportes hídricos caen drásticamente entre diciembre y febrero (llegando a solo 120 GWh/día en febrero), XM estableció un umbral técnico preocupante.

Morales enfatizó: "Si los embalses llegan por debajo del 30% del volumen útil agregado de todo el sistema interconectado nacional, ya podríamos tener ese tipo de situaciones, riesgos en el sistema frente a la posibilidad de tener que racionar por condiciones de potencia".

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Cuellos de botella en la Costa Caribe y competencia por el gas

El riesgo de interrupción del servicio no afecta a todas las regiones de la misma manera ni depende de una sola fuente de generación. En la Región Caribe, la situación ya presenta afectaciones puntuales debido a problemas de infraestructura de transporte.

"En este momento, en particular, la región Caribe tiene una situación de agotamiento de red que está llevando unos racionamientos específicos", precisó el directivo de XM.

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Por otra parte, la generación térmica deberá asumir una carga superior a los 100 GWh al día durante la temporada seca, en un contexto de escasez de combustible y falta de nuevas infraestructuras de importación como la regasificadora del Pacífico. "Tanto el consumo nacional como el consumo de generación térmica en este momento están compitiendo por un gas que es escaso", señaló Morales.

Un llamado al consumo eficiente para superar la temporada seca

Ante un periodo crítico que se extenderá de diciembre a marzo, el operador del sistema hizo un llamado urgente al ahorro energético tanto en hogares como en alumbrados públicos navideños mediante el uso de tecnología LED. "El llamado es a que todos busquemos de alguna forma vivir una Navidad bonita, así en lo posible con el menor consumo de energía para todos los colombianos", concluyó Morales, recomendando además ajustar los aires acondicionados por encima de los 20 °C y desconectar los electrodomésticos de mayor consumo para reducir el estrés sobre el sistema eléctrico.