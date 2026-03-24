Cuidado con los billetes que reciba: estos quedaron sin validez para hacer pagos

El uso del efectivo sigue dominando el mercado en Colombia, pero además se ha convertido en un terreno fértil para los delincuentes. En medio de ello, el Banco de la República reveló una información que dejó a muchos sorprendidos, pues afirma que no todos los billetes que circulan deben ser aceptados y hay señales que pueden evitar dolores de cabeza.

Resulta que desde hace más de una década, el país ha renovado su familia de billetes, dejando atrás figuras tradicionales e incorporando nuevas imágenes como Gabriel García Márquez o Débora Arango. Si bien este mecanismo busca modernizar el sistema y reforzar la seguridad, todavía existe confusión entre los ciudadanos respecto a los billetes que son válidos y cuáles no.

Ante ello, pese al crecimiento de las transferencias y pagos digitales, el efectivo sigue dominando; por eso, el 79 % de los colombianos todavía paga en efectivo, lo que hace necesario identificar cuál es un billete auténtico y uno falso.



Características para identificar billetes no válidos

El salario mínimo para 2025 en Colombia la decretó el presidente Petro. Foto: Blu Radio.

Más allá del diseño o de los personajes que aparecen en los billetes, hay un detalle clave que muchos pasan por alto y es el tamaño. El Banco de la República ha sido claro en tener presentes las dimensiones del billete, siendo esta la manera más sencilla para identificar una falsificación.



Un billete que no cumpla con las medidas oficiales debe generar sospecha inmediata. Estas son las dimensiones correctas:



$2.000: 66 mm x 128 mm

$5.000: 66 mm x 133 mm

$10.000: 66 mm x 138 mm

$20.000: 66 mm x 143 mm

$50.000: 66 mm x 148 mm

$100.000: 66 mm x 153 mm

Si el billete es más pequeño, más grande o tiene proporciones extrañas, podría tratarse de una falsificación.



BanRep enciende la alarma en Semana Santa

La alerta no es un tema menor. Según lo establecido por Bibiana Gordillo, jefe de la Sección de Estudio de Especies Monetarias del Banco de la República, hay momentos donde el riesgo aumenta considerablemente. “Son aquellas épocas donde tenemos festivales, carnavales, ferias y fiestas e incluso vacaciones”, explicó, al referirse a los periodos en los que más circula efectivo.

En esos contextos, el volumen de transacciones sube y los controles suelen relajarse, lo que facilita que billetes falsos entren en circulación sin ser detectados a tiempo.



Qué pasa con los billetes falsos

El tema no solo es de prevención, también es un asunto legal. En Colombia, la falsificación de moneda es un delito grave que puede llevar a enfrentar penas de entre 12 y 15 años de prisión. Pero hay un detalle aún más delicado: incluso intentar poner en circulación un billete falso, sabiendo que lo es, también puede traer consecuencias judiciales.

Por ello, además de revisar el diseño, las autoridades recomiendan verificar elementos de seguridad como la marca de agua, la cinta de seguridad o los efectos de color.