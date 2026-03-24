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Blu Radio  / Economía  / Cuidado con los billetes que reciba: estos quedaron sin validez para hacer pagos

Cuidado con los billetes que reciba: estos quedaron sin validez para hacer pagos

Banco de la República alerta sobre señales clave para identificar dinero inválido y evitar pérdidas al momento de pagar en efectivo en Colombia.

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