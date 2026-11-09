DANE ya tiene fecha para publicar el último IPC de 2026: ¿qué aumentará en 2027?

El cierre del año 2026 traerá consigo una cifra que podría impactar el bolsillo de los colombianos: el último resultado del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este indicador permite medir la variación de los precios de los bienes y servicios que componen la canasta familiar y sirve como referencia para ajustar diferentes cobros durante el siguiente año.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) es la entidad responsable de calcular y publicar mensualmente este indicador. Para hacerlo, registra los cambios de precios en 12 divisiones de gasto y realiza mediciones en 38 ciudades del país.

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La cifra de cierre de año tiene especial importancia porque se utiliza como referencia para establecer ajustes en distintos bienes y servicios vinculados a la inflación.

Dane Foto: Blu Radio

¿Cuándo se conocerá el último IPC de 2026?

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De acuerdo con el calendario oficial del DANE, el resultado del IPC de diciembre de 2026 se conocerá el viernes 8 de enero de 2027, a las 6:00 p. m.

La entidad publica este indicador a mes vencido, generalmente durante el quinto día hábil del mes siguiente. No obstante, el calendario puede presentar modificaciones, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales del organismo para confirmar la fecha.

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El dato permitirá conocer cómo cerró la inflación en Colombia durante 2026 y servirá como referencia para calcular los incrementos de algunos servicios y obligaciones económicas en 2027.

¿Qué servicios y cobros subirán con el IPC en 2027?

Entre los rubros que tienen ajustes relacionados con la variación anual del IPC se encuentran:

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Arriendos de vivienda: el incremento puede llegar hasta el 100 % del IPC del año anterior, una vez se cumplan 12 meses de ejecución del contrato.

el incremento puede llegar hasta el 100 % del IPC del año anterior, una vez se cumplan 12 meses de ejecución del contrato. Pensiones superiores al salario mínimo: se ajustan con base en la variación del IPC.

se ajustan con base en la variación del IPC. Servicios públicos domiciliarios: sus tarifas pueden incorporar el IPC o componentes indexados, de acuerdo con las fórmulas establecidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

sus tarifas pueden incorporar el IPC o componentes indexados, de acuerdo con las fórmulas establecidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Matrículas y pensiones de colegios: algunos cobros educativos tienen ajustes relacionados con este indicador.

algunos cobros educativos tienen ajustes relacionados con este indicador. Peajes: pueden tener incrementos definidos con base en mecanismos de actualización que incluyen el IPC.

pueden tener incrementos definidos con base en mecanismos de actualización que incluyen el IPC. Medicina prepagada: sus tarifas pueden estar sujetas a ajustes relacionados con la inflación.

sus tarifas pueden estar sujetas a ajustes relacionados con la inflación. Multas de tránsito: algunos valores se actualizan con referencia a indicadores económicos.

algunos valores se actualizan con referencia a indicadores económicos. Servicios de notarías: sus tarifas también pueden tener modificaciones para el nuevo año.

Los incrementos no necesariamente se aplican de la misma manera ni en la misma fecha para todos los rubros. Cada servicio tiene condiciones y mecanismos de actualización específicos. Por eso, el resultado que publique el DANE será una referencia para calcular los ajustes que correspondan durante 2027.