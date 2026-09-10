DataCrédito habilita herramienta con IA para consultar deudas, puntaje y reportes

Las personas que requieren revisar su estado financiero en las centrales de riesgo cuentan con un nuevo canal digital para entender sus datos de historial crediticio.

La plataforma Midatacrédito presentó la versión EVA 2.0, un asistente virtual impulsado por inteligencia artificial diseñado para resolver inquietudes sobre reportes negativos, deudas pendientes y calificación de score mediante una interacción en formato de conversación.



Cómo funciona el asistente para resolver dudas de crédito

De acuerdo con lo informado por la entidad, la herramienta permite que el ciudadano consulte su información financiera mediante preguntas directas en lenguaje sencillo.

Entre las gestiones y dudas que el sistema ayuda a interpretar se encuentran:



La identificación de los motivos por los cuales una persona aparece reportada ante las centrales.

El estado del reporte tras realizar el pago de una obligación pendiente.

La entidad o institución específica que generó un reporte en la plataforma.

Orientación inicial y pasos a seguir ante sospechas de fraude o suplantación de identidad.

Alternativas y pautas para buscar un incremento en el puntaje o score crediticio.

La inteligencia artificial está redefiniendo la forma en que las personas interactúan con la información. Con EVA 2.0 damos un paso adelante para que nuestros usuarios no solo accedan a sus datos crediticios, sino que también puedan entenderlos mejor y resolver dudas de manera inmediata Explicó Jacob Sandberg, vicepresidente de Midatacrédito.

Uso de tecnología financiera en el país

La implementación de este tipo de canales se da en medio de un aumento en el uso de herramientas tecnológicas por parte de los usuarios del sistema financiero en Colombia.



Según el estudio Cómo la innovación y la IA están transformando la inclusión crediticia en Colombia, elaborado por la firma DataCrédito Experian, el 59 % de los ciudadanos encuestados afirmó haber utilizado servicios financieros impulsados por inteligencia artificial en el último año.

Inteligencia artificial. Foto: Magnific.

Asimismo, el informe de la entidad arrojó las siguientes cifras sobre la percepción de los usuarios:



El 73 % de los consultados considera que la tecnología ha contribuido a mejorar la atención en los servicios financieros.

El 44 % de las personas prioriza el acceso a procesos de crédito sin complicaciones ni barreras de trámite.

El 40 % de los usuarios demanda productos y servicios con mayor grado de personalización.

En el país, el 38 % de los encuestados considera confiable el uso de inteligencia artificial para la evaluación y aprobación de solicitudes de crédito, mientras que un 31 % mantiene una postura neutral frente al tema.

Con la actualización de este asistente, la plataforma busca facilitar el acceso a la información crediticia y orientar a las personas en la toma de decisiones sobre su bolsillo.